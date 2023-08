全日本送料無料 thirtytwo ダブルボア　ブーツ　カモ 20-21 ブーツ(男性用)

thirtytwo LASHED DOUBLE BOA BRADSHAW

サイズ→ 26 〜 26.5㎝

2021年3月に新品購入しましたが、ボアの部分がバインと当たってしまい、別のを購入したので出品致します。

2021年3月一ヶ月と22年1シーズン使って23年のシーズンはタンスで眠ってました。

外箱と付属品もあります。

それなりに使用感がありますので画像でご確認下さいませ。(10枚あります)

ブーツが入っていた箱をプチプチに包んで送付致しますことを御理解の上ご購入下さいませ。

サーティトゥー 32 サーティツー ダブルボア スノーボード スノーボードブーツ ブーツ

モデル年式...20-21モデル

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド サーティトゥー 商品の状態 傷や汚れあり

thirtytwo LASHED DOUBLE BOA BRADSHAWサイズ→ 26 〜 26.5㎝2021年3月に新品購入しましたが、ボアの部分がバインと当たってしまい、別のを購入したので出品致します。2021年3月一ヶ月と22年1シーズン使って23年のシーズンはタンスで眠ってました。外箱と付属品もあります。それなりに使用感がありますので画像でご確認下さいませ。(10枚あります)ブーツが入っていた箱をプチプチに包んで送付致しますことを御理解の上ご購入下さいませ。サーティトゥー 32 サーティツー ダブルボア スノーボード スノーボードブーツ ブーツモデル年式...20-21モデル

