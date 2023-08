高品質の激安 所さんの世田谷ベース1,2,3DVD-BOX 沖縄ベースDVD-BOX　全セット お笑い/バラエティ

BSフジでやっている「所さんの世田谷ベース」を見ている方や所さんが好きな方からすれば知っている商品かと思います。

「所さんの世田谷ベースⅠ DVD-BOX〈3枚組〉」

「所さんの世田谷ベースⅡ DVD-BOX〈3枚組〉」

「所さんの世田谷ベースⅢ DVD-BOX〈3枚組〉」

「所さんの沖縄ベースⅠ DVD-BOX〈2枚組〉」

所さんの世田谷ベースのDVDセットです。

4種類のDVDか計11枚です。

所ジョージさんが好きな方にオススメです。

購入して一回見たくらいで、そのままずっと保管してました(その後の映像の確認はしていません)

綺麗な状態ですが気になさる方はお控え下さい。

所さんの世田谷ベース1,2,3DVD-BOX 沖縄ベースDVD-BOX 全セット

仕事上すぐに返信などができない事をご了承下さい。

できる限りコンパクトに発送いたしすのでご了承ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

