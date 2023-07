はじめまして

【商品説明】

PRO LAYER

マウンテンレインテックスジャケット(メンズ)

MLB アトランタ・ブレーブス

ハーフジップ

リバーシブル刺繍ナイロンジャケット

【状態】

目立つダメージなし。

※クリーニング済み

※こちらは古着となりますので、小さな汚れなどある場合がございます、完璧を求めるお客様は購入ご遠慮くださいませ(><)

※閲覧環境によって現物の色味と異なる場合があります。ご了承の上お買い上げ下さい。

【カラー】

ネイビー ブラック

【サイズ(cm) 】

メンズXL程(US L)

肩幅65

身幅70

着丈73

袖丈60

※必ずサイズご確認ください

【フォロー割引あり】

ご購入前にコメント下さい!

2000円~ (200円引き)

10000円~(300円引き)

15000円~(500円引き)

【配送】

メルカリ便(匿名配送)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

