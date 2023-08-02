経典 BURBERRY 8026469 ヴィンテージチェック　ハーフパンツ ショートパンツ

カラー···ベージュ

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札幌丸井今井Burberry購入

2017年 Patagonia パタゴニア バギーズショーツ 限定モデル S

型番書いてあるタグ有り

91s USA製 Patagonia river shorts 青紫 M

去年の夏に約9万で購入

20SS nonnative × hurley セットアップ

着用回数1.2回

1980s~90s OLD STUSSY ショートパンツ カーキ ナイロン

目立つ傷汚れ破損無し

バレンシアガショートパンツ



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【2022年春夏新作】

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23ss wtaps SPSS2001 / SHORTS ネイビー XLサイズ

【M】 ウエスト 79〜 股上 30.5 股下 23 わたり 38 裾 33

AMIRI wide-leg コットンブレンド ドローストリング ショーツ



90s polo by ralph lauren 総柄 チノショーツ 34



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KROOKED ショーツ / Lサイズ



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Burberryは芸能人も多数愛用しているブランドでセリーヌやsupreme、モンクレールと合わせても◎

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VUITTONやジバンシー、DIORとの相性も◎

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 未使用に近い

カラー···ベージュ札幌丸井今井Burberry購入型番書いてあるタグ有り去年の夏に約9万で購入着用回数1.2回目立つ傷汚れ破損無し【2022年春夏新作】BURBERRY バーバリー 8026469 DEBSON CHECK ヴィンテージチェック テクニカルツイル ショーツ ハーフパンツ ショートパンツ ARCHIVE-BEIGE-IP-CHK メンズ【M】 ウエスト 79〜 股上 30.5 股下 23 わたり 38 裾 33私が他に出品しているBurberry×supremeのパーカーとBurberryハットとこのハーフパンツを合わせて着るとかなりオシャレに着れます。Burberryは芸能人も多数愛用しているブランドでセリーヌやsupreme、モンクレールと合わせても◎VUITTONやジバンシー、DIORとの相性も◎GUCCIやヴァレンティノやバレンシアガの衣服に合わせても◎有名インスタグラマーや春木開君も夏はBurberryチェックパンツを着用しています。

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