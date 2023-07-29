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【時間指定不可】 SUGA FCトレカ K-POP/アジア

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SUGA AgustD D-DAY in JAPAN
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会場限定 BTS JPFC会員限定トレカ
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同じく会場限定で配られたマスクとフライヤーもおつけします。
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トレカは硬質ケースに入れ、マスクとフライヤーと一緒に厚紙補強＋防水加工の上発送いたします。
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トレカ見た限り目立った傷等はございませんが、初期傷やスレの責任は負いかねます。
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【時間指定不可】 SUGA FCトレカ K-POP/アジア

2分钟前

【時間指定不可】 SUGA FCトレカ K-POP/アジア

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  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
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a56ed8ac83

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a56ed8ac83
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