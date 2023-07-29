【時間指定不可】 SUGA FCトレカ K-POP/アジア

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トレカは硬質ケースに入れ、マスクとフライヤーと一緒に厚紙補強＋防水加工の上発送いたします。

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トレカ見た限り目立った傷等はございませんが、初期傷やスレの責任は負いかねます。

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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