【特別訳あり特価】 未使用品　上質なサファイア使用　ネックレス　Pt900/Pt850 ネックレス

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こちらのお品はジュエリー屋さんから棚卸しの際、譲り受けたお品になるのですが、長期保管による多少の変色などある可能性がございます。

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こちらのネックレスのサファイアは産地は分かりませんが、綺麗なブルーの色の上質なサファイアを使用しております‼️

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ジュエリー:サファイア

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カラット:0.95ct

ミキモト k14アコヤ真珠/パールネックレス

材質:Pt850(チェーン)、Pt900(トップ)

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サイズ:縦:13.4mm×横:5.0mm

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重量:3.01ct

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チェーン長さ:最大44cm(調節可能)

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基本的には未使用品ですので、傷、汚れなどはありません。

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万が一、お品に不備などあれば返品対応させて頂きます^ ^

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます‼️日常使い、もしくはご友人のプレゼントにいかがでしょうか⁉️こちらのお品はジュエリー屋さんから棚卸しの際、譲り受けたお品になるのですが、長期保管による多少の変色などある可能性がございます。こちらのネックレスのサファイアは産地は分かりませんが、綺麗なブルーの色の上質なサファイアを使用しております‼️ジュエリー:サファイアカラット:0.95ct材質:Pt850(チェーン)、Pt900(トップ)サイズ:縦:13.4mm×横:5.0mm重量:3.01ctチェーン長さ:最大44cm(調節可能)基本的には未使用品ですので、傷、汚れなどはありません。万が一、お品に不備などあれば返品対応させて頂きます^ ^

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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