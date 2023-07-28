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【特別訳あり特価】 未使用品　上質なサファイア使用　ネックレス　Pt900/Pt850 ネックレス

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ティファニー ハードウェア グラジュエイテッド ネックレス ブレスレット
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k18 ネックレストップ

天然石 逸品ルビー s925 ネックレス（番号A2774）
こちらのお品はジュエリー屋さんから棚卸しの際、譲り受けたお品になるのですが、長期保管による多少の変色などある可能性がございます。
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【美品】Christian Dior 2点セット　ネックレス　ブレスレット　箱
こちらのネックレスのサファイアは産地は分かりませんが、綺麗なブルーの色の上質なサファイアを使用しております‼️
K18 YG ペアシェイプ ダイヤモンド 0.205ct ダイヤ ソーティング

SIENA ROSE otona MUSE 金子綾　レタリングネックレス
ジュエリー:サファイア
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カラット:0.95ct
ミキモト　k14アコヤ真珠/パールネックレス
材質:Pt850(チェーン)、Pt900(トップ)
シルバーオブシディアン　ネックレス
サイズ:縦:13.4mm×横:5.0mm
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重量:3.01ct
専用　新品♡ディオール　CDロゴパールネックレス　ゴールド
チェーン長さ:最大44cm(調節可能)
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基本的には未使用品ですので、傷、汚れなどはありません。
カカロット様　専用
万が一、お品に不備などあれば返品対応させて頂きます^ ^

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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Christian Dior ロゴモチーフ ネックレス CD 円形 サークルロゴ
ご覧頂きありがとうございます‼️日常使い、もしくはご友人のプレゼントにいかがでしょうか⁉️こちらのお品はジュエリー屋さんから棚卸しの際、譲り受けたお品になるのですが、長期保管による多少の変色などある可能性がございます。こちらのネックレスのサファイアは産地は分かりませんが、綺麗なブルーの色の上質なサファイアを使用しております‼️ジュエリー:サファイアカラット:0.95ct材質:Pt850(チェーン)、Pt900(トップ)サイズ:縦:13.4mm×横:5.0mm重量:3.01ctチェーン長さ:最大44cm(調節可能)基本的には未使用品ですので、傷、汚れなどはありません。万が一、お品に不備などあれば返品対応させて頂きます^ ^

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商品の状態新品、未使用

【特別訳あり特価】 未使用品　上質なサファイア使用　ネックレス　Pt900/Pt850 ネックレス

50分钟前

【特別訳あり特価】 未使用品　上質なサファイア使用　ネックレス　Pt900/Pt850 ネックレス

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