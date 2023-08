ヤマハ 421D エレキギターです。

チューニングして普通に音が出て各スイッチの稼働はチェックして問題有りませんでした。

トラスロッド問題なし

フレット残量80%以上残ってます。

年代物の中古のエレキギターとしてはかなり綺麗な方だと思います。

造りもしっかりしていて音も良いです。

ギター本体のみ写真の物が全てです。

(ハードケースは撮影用で付属しません。)

プチプチと段ボールで発送します。

中古のギターなので細かな事が気になる方は購入控えて下さい。

