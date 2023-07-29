【最安値挑戦！】 ダイヤモンドリング13号　ショップチャンネル リング

プリンセスカット

１２号 18金リング

チャンネルセッティング

専用JC315★高級 ダイヤモンド0.302ct プラチナ リング

シャンパンカラーダイヤモンドリング

今日値下げ‼️カルティエ タンクリング



K18 ミステリーセッティングリング

18WG 1.00の刻印あり

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1カラットUP

天然 ブルーサファイア ルビー エメラルド ダイヤ リング k18 ¥

13号

高品質. 18 K金大気シンプルファッションブレスレット 11

購入後、数回つけていましたので

18金 K18 デザインリング レディース 3.7g 9号 X600

小傷は有ります。

k18金 リング ダイヤモンド真珠

その後眺めていましたが、

ダイヤモンドリング 指輪 ブティック

私には大きくて

シャネル ウルトラコレクション リング J2642 Chanel 指輪

ご希望の方にお譲りします。

豪華・美しい煌き！k18 エメラルド ダイヤ リング 6.83g M1122

シャンパンカラーの1ct upです。

☆高品質☆k18南洋真珠ゴールデンパール天然ダイヤモンドリング



アガット カラーストーンリング #13 美品

箱無し

大粒パールリング(サイズ約18号)土台K18ゴールド

ジュエリー用袋に入れてお送りします。

シャネルリング ミニココクラッシュ

#ダイヤモンドリング

カルティエ 1895 ウェディング 1P プラチナ×ダイヤモンド 10.5号指輪

#指輪

ヴァンドーム青山 ダイヤモンドリング7号 ホワイトゴールド ノベルティ付き

カラー···シルバー

TOMWOOD トムウッド リング ミニ シグネット クッション

材質···ゴールド

FENDI ルテニウムカラー リング

装飾···ダイヤモンド

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

プリンセスカット チャンネルセッティングシャンパンカラーダイヤモンドリング18WG 1.00の刻印あり1カラットUP13号購入後、数回つけていましたので小傷は有ります。その後眺めていましたが、私には大きくてご希望の方にお譲りします。シャンパンカラーの1ct upです。箱無しジュエリー用袋に入れてお送りします。#ダイヤモンドリング#指輪カラー···シルバー材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

グッチ ブラックパンサー ダブルリングヴァンドーム青山 ダイアモンドリング 0.283ctPonte Vecchio ポンテヴェキオ アクリル クリアリング ノベルティティファニー リング ミルグレイン