大注目 美品　2022年フォクシー　ホワイト　ノースリーブトップス　CAPUCINE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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ご覧くださりありがとうございます♡2022年CAPUCINE DRESSと同じお袖で、肩の繊細なフリルは甘すぎず、大人に程よい存在感です。お袖がとっても可愛いです♡1回着用約50,000円綺麗な状態です。サイズは写真にてご確認ください♡ご質問ございましたら、ご連絡お気軽にくださいね。よろしくお願い申し上げます。エムズグレイシーtoccaフォクシーニューヨークフォクシーFOXEYFOXEYNEWYORKルネrene#エポカ#エムプルミエ#セルフォード#ジャスグリッティー #スナイデル#グレースコンチネンタル#ダブルスタンダード#アドーア#アナイ#トッカ#トゥービーシックANAYI

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