⭐️⭐️⭐️フォロー割引実施中です⭐️⭐️⭐️

専用Amavel ワンピース2点

⭐️⭐️⭐️リピーター割引もさせていただきますので、コメント欄にてお気軽にお伝えくださいませ⭐️⭐️⭐️

ご覧いただきありがとうございます♡

❤️新品未使用❤️TO BE CHIC トゥービーシック 花柄ワンピース40ベージュ系の出品です♡

TO BE CHICのショップで購入いたしました✨

【ブランド】 TO BE CHIC トゥービーシック

【表記サイズ】40(M)

【実寸サイズ 平置き】 肩幅 35cm

バスト46cm

ウエスト 37cm

着丈 94cm

【素材】表地 、裏地 ポリエステル100%

【カラー】ベージュ系花柄

【定価】¥49,000➕税

【状態】新品未使用品

ベージュカラーをベースに、上品で鮮やかな花柄が大人可愛いプリーツワンピースです♡

ウエスト部分の切替、フロントとバックの切替プリーツなど、細部にまでこだわった素敵なデザインです♡

左脇にファスナーがあり、素材はシワになりにくいポリエステル100%で、長時間の着席にも最適です♡

これからの季節は一枚で旅行やお出かけに、ジャケットやボレロを羽織ってあらたまったお席にも◎

秋冬はインナーにタートルニットなどを合わせていただたいたり、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます♡

★新品未使用品ではございますが、自宅保管のためお安く出品しておりますので、ご理解の上ご購入をお願いいたします✨

★実寸サイズは素人採寸のため、多少の誤差があるかもしれませんのでご了承くださいませ✨

★返品はご容赦願います。画像をご確認の上ご購入くださいませ✨

柄・デザイン···花柄

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥービーシック 商品の状態 新品、未使用

