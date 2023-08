魅力的な価格 エアー正規品★Aer フライトパック2 ★ブラック リュック/バックパック

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

Aer Flight Pack 2 フライトパック 21L AER21010 メンズ 大容量 リュック リュックサック バックパック 機内持ち込み可 エアー

です。

かなり良いと思って購入したのですが、かなりの大柄な体形の私にはサイズがあわなく、なくなく出品します。

デザイン最高で、収納力も最高です。

おまけにかなり軽くてパソコンを入れても全く問題ないくらいの軽さで丈夫です。

この機会どうぞ。

●サイズ:L46cm×W30.5cm×D13cm

●重さ:1270g

●容量:19L

以下商品説明です。

※ブランドの公式のサイズを参照しております。 実際の商品と多少のズレがありますことをご容赦ください。

・1680Dコーデュラバリスティックナイロン使用(外部)

・YKKジッパー

・DURAFLEXプラスティックハードウエア使用

・パッド付きラップトップ用ポケット(対応サイズ:15.6インチまで)

・貴重品が取り出しやすいトップポケット

・アクセサリー用のマルチインナーポケット

・目的に応じて多様な持ち方が可能なパッド付きトップ・サイドハンドル

・人間工学的に考えられた仕舞えるバッグパックストラップと、取り外し可能なショルダーストラップ

・拡張可能なウォーターボトル用ポケット ・キャリーバッグのハンドルを通せるバッグパネル

・ロック可能なジッパー (メイン、フロントコンパートメントのみ)

#Aer

商品の情報 ブランド エアー 商品の状態 未使用に近い

