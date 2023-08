ナイキ エアマックス 95 NDSTRKT ブラック/ネオン イエロー-ミディアム グレー(CZ3591-002)

ギア感が増したニュースタイルの95がリリースへ!

スニーカーヘッズを虜にしてきた、”AIR MAX 95(エアマックス95)”。90年代のハイテクスニーカーを象徴する一足であり、”NIKE(ナイキ)”の”AIR MAX(エアマックス)”の名を一般まで広く知らしめた名作である。誕生から25年が経過した現在でも復刻されれば即完売を繰り返し、とりわけ人気の高い、グレーボディにネオンイエローが映える、通称”イエローグラデ”。そのDNAを受け継ぎながら新たなスタイルを構築した、”NDSTRKT AIR MAX 95 (インデストラクト エアマックス 95)”がデビューを飾る。前後に搭載されたヴィジュブルエアはそのままに、アッパーを大胆に刷新。シューループは剥き出しとなり、サイド、トゥパーツには鋭角に切り取られメカニックな雰囲気を漂わせるTPU?素材を配置。またアウトソールのグリップパターンもシャープな凹凸へ切り替えられるなど、細かなディテールもアップデートが施されている。お馴染みのイエローグラデの配色を纏いながらも、これまでにないユニークなデザインで、発売されれば話題を呼びそうだ。ちなみにまだ画像は出てきていないが、”NDSTRKT”仕様の”AIR FORCE 1(エアフォース1)”も展開されるようだ。

カテゴリー ナイキ,エアマックス95

カラー ブラック,イエロー,グレー

リリース日 2020年12月07日

アイテムコード CZ3591-002

国内価格 24,200円

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

