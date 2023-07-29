2022年最新入荷 リフォーム用集塵丸ノコ 工具/メンテナンス

古い物ですが、状態はいいと思います。

HIKOKI ハイコーキ C10FE テーブル丸のこ 255mm

使用回数少ないです。(写真で確認して下さい) キワ切りも出来ます。

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※ロングガイドに付けるプレートの取り付けビ スが1本ないです。

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刃数52 まだまだ使えます。

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刃数64 まだまだ使えます。

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刃数52 まだ使えます。

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サイディング用 外径125 刃数22 まだ使えます。

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グローバルソー 外径125 刃数16 多分使えます。

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上記商品全てを、アイリスオーヤマのRV BOX

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600に入れて送ります。

商品の情報 ブランド 日立 商品の状態 傷や汚れあり

古い物ですが、状態はいいと思います。使用回数少ないです。(写真で確認して下さい) キワ切りも出来ます。リフォーム用集塵丸ノコ145mm C5MR小型集塵機 R30Y3ホース、集塵袋、その他備品、説明書※ロングガイドに付けるプレートの取り付けビ スが1本ないです。スーパーチップソー ブラック 外径145刃数52 まだまだ使えます。スーパーチップソー ブラック 外径145刃数64 まだまだ使えます。スーパーオールマイティー 外径148 刃数52 まだ使えます。オールラウンド 外径147 刃数52 新品サイディング用 外径125 刃数22 まだ使えます。グローバルソー 外径125 刃数16 多分使えます。上記商品全てを、アイリスオーヤマのRV BOX600に入れて送ります。

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