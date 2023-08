代引き人気 ジャクソン・マティス/ jackson ZIPアップパーカー matisse パーカー

ジャクソン・マティス/ jackson matisse

カラー/ピンク

素材/コットン100%

表記サイズ:タグSサイズ

肩幅49cm

着丈59cm

袖丈60cm

身幅(脇下計測)50cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

袖丈···長袖

柄・デザイン···バックプリント(カレッジ

ロゴ)

ブートレガーズのパーカーです。

タイプ···ZIPアップパーカー

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

通販サイトで購入したのですが、サイズアウトの為出品致します。

使用感はありますが、元々ダメージ、汚れは、ビンテージ加工の為

ご理解お願い致します。

RHC

Ron Herman

ロンハーマン

deus

デウス

Deus Ex Machina

デウス エクス マキナ

スタンダードカリフォルニア

スタカリ

STANDARD CALIFORNIA

lightning bolt

ライトニングボルト

TCSS

ティーシーエスエス

REMIRELIEF

レミレリーフ

SATURDAYS SURF

サタデーサーフニューヨーク

WTW

RVCA

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジャクソンマティス 商品の状態 傷や汚れあり

ジャクソン・マティス/ jackson matisseビンテージ ダメージ加工 ZIPアップパーカーエルボーパッチ カレッジロゴ バックプリントカラー/ピンク素材/コットン100%表記サイズ:タグSサイズ肩幅49cm着丈59cm袖丈60cm身幅(脇下計測)50cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。袖丈···長袖柄・デザイン···バックプリント(カレッジロゴ)タイプ···ZIPアップパーカーポケット···あり季節感···春、秋、冬通販サイトで購入したのですが、サイズアウトの為出品致します。使用感はありますが、元々ダメージ、汚れは、ビンテージ加工の為ご理解お願い致します。RHC Ron Herman ロンハーマン deusデウスDeus Ex Machina デウス エクス マキナスタンダードカリフォルニアスタカリ STANDARD CALIFORNIAlightning boltライトニングボルトTCSSティーシーエスエスREMIRELIEFレミレリーフSATURDAYS SURF サタデーサーフニューヨークWTWRVCA

