足元をモダンに飾る、都会派グルカサンダル〈Paraboot(パラブーツ)〉のベストセラー「PACIFIC(パシフィック)」。本モデルは、ブラックグレインレザーを用い、上品で端正な佇まいに仕上げた別注グルカサンダルです。クッション性とグリップ力に優れたオリジナルソールによる、快適な履き心地が魅力。レザーシューズの品格とサンダルの軽快さを併せ持つ1足が、スタイリングを格上げします。モデル:PACIFIC(パシフィック)仕様について:エクスクルーシブカラー/グレインレザー【Size】42センチ 27/ヒール 2.6【Color】ブラック【状態】1回着用のみ、美品【付属品】購入時の物すべて

