60年代頃の物と思われるコットン素材ベースボールシャツになります。

カラシ色のカラーが雰囲気あってお洒落です。

背面の英字の刺繍も洒落ています。

ヴィンテージのベースボールシャツというとウール素材の物が多いように思いますが、こちらはヴィンテージのワークシャツのような素材感のコットン素材になっています。着心地もかなり良いです。

ノーカラーのシャツのような感じで着こなせるので使いやすいかと思います。

ナイキやアディダス、チャンピオンなどのブランド、リーバイスやラングラー、ラルフローレンやブルックスブラザーズ、ウールリッチ などのブランドや、エンジニアドガーメンツやネペンテス、ニードルスなどのブランド、コムデギャルソンやヨウジヤマモト、イッセイミヤケなどのブランド、パタゴニアやノースフェイス、モンベル 、アークテリクス、マムートなどのブランド、ステューシーやシュプリーム などのブランドがお好きな方にオススメです。

サイズは表記40でLサイズ相当です。

状態は古着なので全体的に着用感見られます。薄い汚れや生地のスレ、色褪せ見られます。致命的なダメージや汚れは見られません。まだまだ長く着用可能です。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

