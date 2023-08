スーパーセール期間限定 BIGMAC ビッグマック シャンブレーシャツ ‘70 USA ヴィンテージ L シャツ

◇フォロワー様限定 割引実施中◇

ご覧いただきありがとうございます!

Mサイズ H&M レギュラーフィット ファインニットポロシャツ



REBUILD BY NEEDLES 再構築 チェック ネルシャツ 7カット

★BIGMAC ビッグマック シャンブレーシャツ70s USA ヴィンテージ レア

DELUXEWARE デラックスウエア チェック ネルシャツ



定番 COMOLI コモリ シャツ コモリシャツサイズ 1

◇ブルー

60sビンテージシャツ



WIND AND SEA 新品未使用 半袖シャツ supreme nike

◇サイズ※表記

サンローラン 16AW ドット ボウタイ リボン シャツ 37

不明

極美品 希少レア MARNI 総柄シャツ 千鳥柄 えんじ 44 S



sean john 90s デニムセットアップ 激レア

◇平置実寸

美品 ルイヴィトン デニムシャツ モノグラム 長袖

肩幅 46

Ka na ta カナタ/入手困難 2015 ノースリーブシャツベスト グレー

身幅 56

メゾンキツネフォックスヘッド刺繍ストライプシャツ L

着丈 74

キムタク着 私物 80's ラングラー デニムシャツ テンダーロイン さんタク

袖丈 57

LA ROCKA! BC ETHIC Rockabilly シャツ

※単位cm

BURBERRY バーバリー 半袖シャツ ノバチェック ベージュ系 刺繡ロゴ L



No.1255 かりゆしウェアメンズ

◇状態

50's 60's❗️ペニーズ和柄ハワイアンシャツ アロハシャツ 日本製ビンテージ

B

激レア 70周年 AVIREX ロゴ刺繍 オーバーサイズ シャツ 古着 デカロゴ

[S]使用感はほとんどなく、とてもキレイな状態。

BUZZ RICKSON'S コットンコバートシャツ 新品 L ミリタリー

[A]多少の使用感はあるが、比較的キレイな状態。

fr2 ヒョウ柄シャツ

[B]使用感があり、多少の汚れ、ダメージのある状態。

春夏 VERSACEヴィンテージ ヴェルサーチ<銀ボタン 長袖シャツ>M776c

[C]使用感があり、目立つ汚れや、大きいダメージがある状態。

wackomaria ワコマリア アロハシャツ



OFF-WHITE 18SS ファイヤーテープアイコンマーク コットンシャツ

⚠︎商品は古着になりますので、ユーズド品にご理解のある方のみご検討ください。

50年代 / King Louie(キングルイ) レーヨン ボーリングシャツ

完璧な商品を求める方や神経質な方はご遠慮ください。

23SS AURALEE washed finx twill bigshirts



山と道 UL Short Sleeve Shirt Burgundy XL

⚠︎プロフィール欄、コメント欄にお得な情報が載ってることがありますので、ぜひご覧ください。

希少オールドタグ・ラルフローレン・L・刺繍プレイヤーロゴ・BDダウンシャツ・10

よろしくお願いします!

メゾンマルジェラ ショルダー切替 4ステッチ シャツ 長袖 カーキ アースカラー



Radiall シャツ SHIRT L/S calee gladhand

70s

sacai ドローコードシャツ

old vintage

112

ヴィンテージ 古着

WACKOMARIA OMBRE CHECK OPEN COLLAR SHIRT

ビンテージ

コムデギャルソン シャツ エルメスカラー AD2000

ワーク

バーバリーの長袖シャツ 送料無料 白 ホワイト ノバチェック

ミリタリー

AIE コーチジャケットシャツ

アメカジ

コムデギャルソンシャツ ストライプシャツ

ライトニング

Carhartt アウター メンズ Mサイズ 裏起毛

Lightning

コムデギャルソンシャツ M パッチワークシャツ ストライプ チェック

2nd

LOUNGE LIZARDラウンジリザード★ストライプシャツ★バンドカラー

ベルベルジン

フィアオブゴッド シャツ

ネイティブジャパニーズ

KAPITAL パッチワーク長袖シャツ サイズ2

アニ散歩

WACKO MARIA アロハシャツ

アニチューブ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リー 商品の状態 やや傷や汚れあり

