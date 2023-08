あなたにおすすめの商品 iPhone Apple SE SIMフリー 128GB 第二世代 スマートフォン本体

ご覧いただきありがとうございます(^^)

スマホケースとガラスフィルムを使用し鞄に入れて使用していた為、液晶の割れや大きな傷等はございません。ホームボタンも問題なく反応します。

バッテリー以外は、全体的に状態は良好な方かと思いますが、あくまでも中古品としてご理解頂ける方のみご購入下さい。

機種名・・・iPhone SE (第二世代)

カラー・・・ブラック

容量・・・128 GB

付属品・・・無

修復歴・・・無

画面、背面割れ・・・無

使用期間・・・3年程度

バッテリー状態・・・最大容量76%(※80%を下回っている為、バッテリー交換推奨品です。)

SIMフリー・・・Apple Store購入品

アクティベーションロック・・・解除済

iPhoneを探す・・・解除済

初期化・・・済

動作確認・・・済

指紋認証・・・可

※送料込み

#iPhone #iphone #アイフォーン #アイフォン #Apple

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

