本物品質の 入手困難 【Off-White】即完売品 パーカー XLサイズ　値下げ中 極美品 パーカー

✅はじめに

M/RHC/ロンハーマン×チャンピオン/コラボ/パーカー/ダメージ加工/グレー

ご覧頂き、ありがとうございます。

✅商品情報

・ブランド: off white オフホワイト

・色柄: 黒色 ブラック

・サイズ表記: XL

・素材:コットン

・購入場所:渋谷PARCO NUBIAN

・状態: 良好【極美品】

・定価:74000円(tax in)

・デラックスクリーニング済

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:67

身幅:70

肩幅:66

袖丈:67

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅発送期間

・購入から1-2日以内に発送致します。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、

ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

#オフホワイト

#Offwhite

#パーカー

#ストリート

#ハイブランド

#スウェット

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド オフホワイト 商品の状態 未使用に近い

