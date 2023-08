バジーレ28の大きいサイズの長袖カットソーチュニックです。

サイズ46 日本サイズ15号になります。

カラーは淡いグレーホワイト地にブラックのプリント柄です。

2016年に新宿伊勢丹にて購入しました。

¥39000位でした。

新品未使用です!

テンセル、キュプラ素材のサラッとして伸縮性のある薄手の生地の長袖カットソーです。

前見頃えりぐり部分が折り返し生地になっています。

横方向に広めの衿ぐりになります。

前見頃だけプリント柄になっています。

裾部分は右側がシャーリング(裏ゴム)、左側はスリット入りで斜めカット丈になっています。

インナーとして、チュニックとしても使用出来ます!

折り畳むとコンパクトになりますので、旅行にも便利です!

寸法(平置き)

サイズ46 日本サイズ15号

肩幅 45㌢

身幅 50㌢

着丈 右側60㌢ 中央74㌢ 左側81㌢

左側スリット 21㌢

袖丈 59㌢

袖口幅 12㌢

襟ぐりあき 30㌢

素材

指定外繊維 テンセル 70%

キュプラ 30%

発送の際はコンパクトに折り畳んで梱包させて頂きます。

即買いOKです!

他の商品とのまとめ買いをご希望の方はご購入前にコメント欄にご連絡下さい。

お値引きさせて頂きます!

「専用」は承っておりませんのでご了承下さいませ。

新品未使用ですが素人管理品ですので気になる方はご遠慮頂ければと思います。

#BASILE28

#β

#GabardineK.T

#バジーレ28

#ベータ

#ギャバジンK.T

#長袖カットソー

#チュニック

#長袖シャツ

#カットソー

#婦人服

#新宿伊勢丹

#大きいサイズ

#プリント柄シャツ

#新品未使用

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド バジーレベントット 商品の状態 新品、未使用

バジーレ28の大きいサイズの長袖カットソーチュニックです。サイズ46 日本サイズ15号になります。カラーは淡いグレーホワイト地にブラックのプリント柄です。2016年に新宿伊勢丹にて購入しました。¥39000位でした。新品未使用です!テンセル、キュプラ素材のサラッとして伸縮性のある薄手の生地の長袖カットソーです。前見頃えりぐり部分が折り返し生地になっています。横方向に広めの衿ぐりになります。前見頃だけプリント柄になっています。裾部分は右側がシャーリング(裏ゴム)、左側はスリット入りで斜めカット丈になっています。インナーとして、チュニックとしても使用出来ます!折り畳むとコンパクトになりますので、旅行にも便利です!寸法(平置き)サイズ46 日本サイズ15号肩幅 45㌢身幅 50㌢着丈 右側60㌢ 中央74㌢ 左側81㌢左側スリット 21㌢袖丈 59㌢袖口幅 12㌢襟ぐりあき 30㌢素材指定外繊維 テンセル 70%キュプラ 30%発送の際はコンパクトに折り畳んで梱包させて頂きます。即買いOKです!他の商品とのまとめ買いをご希望の方はご購入前にコメント欄にご連絡下さい。お値引きさせて頂きます!「専用」は承っておりませんのでご了承下さいませ。新品未使用ですが素人管理品ですので気になる方はご遠慮頂ければと思います。#BASILE28#β#GabardineK.T#バジーレ28 #ベータ#ギャバジンK.T#長袖カットソー#チュニック#長袖シャツ#カットソー#婦人服#新宿伊勢丹#大きいサイズ#プリント柄シャツ#新品未使用

