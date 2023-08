閲覧ありがとうございます^ ^

◆ブランド:カシオ CASIO

◆品目:腕時計

◆型番: BGD-1300D-2JF

◆ランク:S 未使用、保管ダメージ少

◆シリーズ:BABY-G

◆素材:ステンレスベルト

◆サイズ: ケース39.4mm

約12.5~18.5cm

◆重量:80g

◆色:シルバー×ブルー

◆状態:未使用ですが保護シールの剥がれ等経年のダメージは少しあります。

箱は少しやけてます。

◆付属品:箱、説明書、保証書付

◆購入先:古物市場

◆コメント

発売当時メーカー価格 29,700円(税込)

タフソーラー

マルチバンド6

フルオートカレンダー

バッテリーインジケーター

保証書は昔のもので6年前ですが、保護シールなどはまだついたままの未使用品です。

Baby-Gの中では性能の高いシリーズになります。

マルチバンド6、タフソーラーなどの便利機能がついた品物になります。

色も使いやすいスカイブルーとシルバーです。

出品にあたり日光に三日程あてて充電しました。

今のところ順調に動いています。

未使用ですが少し前のものになるのでご理解頂いた上でご購入お願いいたします。

ランク

S:未使用

A:未使用に近い、未使用か判断がつかないくらい綺麗な状態

AB:多少使用感はあるが綺麗な状態

B:通常中古品

BC:通常中古品よりやや使用感を感じる状態

C:強い使用感がある状態

D:ジャンク品、難あり品

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 新品、未使用

閲覧ありがとうございます^ ^◆ブランド:カシオ CASIO◆品目:腕時計◆型番: BGD-1300D-2JF◆ランク:S 未使用、保管ダメージ少◆シリーズ:BABY-G◆素材:ステンレスベルト◆サイズ: ケース39.4mm約12.5~18.5cm◆重量:80g◆色:シルバー×ブルー◆状態:未使用ですが保護シールの剥がれ等経年のダメージは少しあります。箱は少しやけてます。◆付属品:箱、説明書、保証書付◆購入先:古物市場◆コメント発売当時メーカー価格 29,700円(税込)タフソーラーマルチバンド6フルオートカレンダーバッテリーインジケーター保証書は昔のもので6年前ですが、保護シールなどはまだついたままの未使用品です。Baby-Gの中では性能の高いシリーズになります。マルチバンド6、タフソーラーなどの便利機能がついた品物になります。色も使いやすいスカイブルーとシルバーです。出品にあたり日光に三日程あてて充電しました。今のところ順調に動いています。未使用ですが少し前のものになるのでご理解頂いた上でご購入お願いいたします。#bunbunvintage#bunbunwatch#bunbunG-SHOCK#bunbun古着↑↑その他のアイテムはコチラランクS:未使用A:未使用に近い、未使用か判断がつかないくらい綺麗な状態AB:多少使用感はあるが綺麗な状態B:通常中古品BC:通常中古品よりやや使用感を感じる状態C:強い使用感がある状態D:ジャンク品、難あり品#カシオ #CASIO #ベイビーG #BABY-G #G-SHOCK #Gショック #レディースウォッチ

