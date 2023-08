Jean Paul GAULTIERのメガネフレームになります。(品番:55-0094)

チタン製なのでとても軽く、しっかりとした作りです。

度入りのレンズが入っているので、交換してご使用ください。度数は不明です。

表記 57◻︎17 137

実寸

レンズ幅:約57cm

天地:約29mm

フレーム幅:約127mm

テンプル:約137mm

表記の印字が薄くなってきているのと、素人採寸の為、数値が正確ではない可能性があります。

ケースは付属しません。

ノーズパッドに黄ばみがあり、テンプル内側の印字が薄くなってきていますが、他に目立つ傷などはありません。

個人保管で古いものですので、中古にご理解のある方のご購入をお願いします。

値下げ交渉や質問などありましたら、お気軽にコメントください。

レンズカラー···シルバー

素材···メタル

商品の情報 ブランド ジャンポールゴルチエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

