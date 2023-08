激レアで入手困難な【オメガ ブルヘッド】になります。

ブランド:OMEGA オメガ(アンティーク)

モデル:シーマスター・ブルヘッド・クロノグラフ

リファレンス:146.011.69

【クロノ24での参考金額】

Omega (オメガ) Rare Seamaster Bullhead 146.011-69 | unpolished |

メタルブレス仕様で【¥1,523,001】

製造年:1969年頃

文字盤:オリジナルダイヤル

ディティール:30分積算計・スモールセコンド・回転式インナーベゼル・スクリューバック

ケース素材:ステンレス

ケースサイズ:縦44mm/ 横42mm(リューズ除く)/厚み16mm

ブレス:オメガ純正ステンレスブレス(外しコマ1コマ付属)

ムーブメント:Cal.930(手巻きクロノグラフ)

裏蓋にシーホースの刻印あり

付属品:購入店(大阪TOOL COMPANY)の内箱、外箱

購入店(大阪TOOL COMPANY)のギャランティーカード

オメガ・クロノグラフの中でも希少性の高いモデル、通称「Bullhead/ブルヘッド」。

1969年製のヴィンテージで、多少の小キズはあるかもしれませんが、全体的に見て非常に良い状態(写真参照して下さい)を保っています。

正常に動きますがオーバーホールは5年程度前になりますので、少し遅れ気味等でオーバーホールが必要かと思います。

ヴィンテージ品の為見落とし等があるかもしれませんので神経質の方や新品同様を希望の方はご遠慮下さい。すり替え防止の為、いかなる場合も返品はできません。宜しくお願い致します。

【下記メーカー好きの方に最適です】

ROLEX

ロレックス

サブマリーナ

サブマリーナデイト

GMTマスター

GMTマスター2

デイトナ

ポールニューマン

シードゥエラー

ディープシー

エクスプローラー

エクスプローラー2

デイトジャスト

メテオライト

オイパペ

オイスターパーペチュアル

TUDER

チューダー

チュードル

ヘリテージ

ブラックベイ

フィフティーエイト

58

OMEGA

オメガ

スピードマスター

シーマスター

クロノ

6263

6265

6538

5508

5510

5513

6542

商品の情報 ブランド オメガ 商品の状態 やや傷や汚れあり

