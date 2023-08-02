卸売 Pro AirPods 第2世代 generation) (2nd ヘッドフォン

APPLE MQD83J/A WHITE
Logicool H800R
AirPods Max スペースグレイ MGYH3J/A a2096
頂いたものですが既に所持していたため、なかなか使う機会が来ず勿体ないので出品することにしました。
G PRO X WIRELESS
新品、未開封になります。
新品 audio-technica ATH-HL7BT
保証は今年の11月までついてます。
STREET BY 50 STAR WARS
シリアルナンバーは購入者様の為にも控えさせて頂きます。
AirPods Pro 第2世代 (2nd generation)
soindcore Liberty4 ブラック
気になる事がありましたらお気軽にコメントしてください。
SteelSeries Arctis 7P+ ワイヤレス ヘッドセット
ARCTIS PRO + GAMEDAC
#Apple
Logicool G-PHS-004WL BLACK
#APPLE
Bose Aviation Headset A20
未使用品SONY ソニー MDR-Z700DJ ダイナミックステレオヘッドフォン
Apple AirPods Max 付属品完備 【保証なし】
接続タイプ···ワイヤレス
UAスポーツ ワイヤレス トレイン ヘッドホン PROJECT ROCK 未使用
Steel Series 5Hv3 61031【ヘッドセット】
ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり
AMBIE SOUND EARCUFFS AM-TW01/BC
ソニー SONY WF-1000XM4 B ノイキャン 完全ワイヤレス
SONY XBA-N3
APPLE MQD83J/A WHITE頂いたものですが既に所持していたため、なかなか使う機会が来ず勿体ないので出品することにしました。新品、未開封になります。保証は今年の11月までついてます。シリアルナンバーは購入者様の為にも控えさせて頂きます。気になる事がありましたらお気軽にコメントしてください。#Apple#APPLE接続タイプ···ワイヤレスノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり