卸売 Pro AirPods 第2世代 generation) (2nd ヘッドフォン

APPLE MQD83J/A WHITE

Logicool H800R



AirPods Max スペースグレイ MGYH3J/A a2096

頂いたものですが既に所持していたため、なかなか使う機会が来ず勿体ないので出品することにしました。

G PRO X WIRELESS

新品、未開封になります。

新品 audio-technica ATH-HL7BT

保証は今年の11月までついてます。

STREET BY 50 STAR WARS

シリアルナンバーは購入者様の為にも控えさせて頂きます。

AirPods Pro 第2世代 (2nd generation)



soindcore Liberty4 ブラック

気になる事がありましたらお気軽にコメントしてください。

SteelSeries Arctis 7P+ ワイヤレス ヘッドセット



ARCTIS PRO + GAMEDAC

#Apple

Logicool G-PHS-004WL BLACK

#APPLE

Bose Aviation Headset A20



未使用品SONY ソニー MDR-Z700DJ ダイナミックステレオヘッドフォン



Apple AirPods Max 付属品完備 【保証なし】

接続タイプ···ワイヤレス

UAスポーツ ワイヤレス トレイン ヘッドホン PROJECT ROCK 未使用



Steel Series 5Hv3 61031【ヘッドセット】

ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 新品、未使用

APPLE MQD83J/A WHITE頂いたものですが既に所持していたため、なかなか使う機会が来ず勿体ないので出品することにしました。新品、未開封になります。保証は今年の11月までついてます。シリアルナンバーは購入者様の為にも控えさせて頂きます。気になる事がありましたらお気軽にコメントしてください。#Apple#APPLE接続タイプ···ワイヤレスノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 新品、未使用

AMBIE SOUND EARCUFFS AM-TW01/BCソニー SONY WF-1000XM4 B ノイキャン 完全ワイヤレスSONY XBA-N3