もともと日本のトラウト系フライ&ルアーフィッシングギアを扱うC&Fdesignが2011年に限定生産で販売した幻のトレッキングポールです。

2017頃に一度再販したようですが、即終了したようです。

いくつかのフィッシングブランドがウェーディングスタッフという名でポールを出していますが、これらは川の遡行時にバランスを取るために作られており、強靭なフレームを用い非常に重いものになります。

今回のC&F ULカーボンポールは、ポイントへ行くまでの山道を想定したもので、要はトレッキングポールになります。

当時は UL文化はまだまだ普及しておらず、限られた人間だけのかなりマニアックなスタイルでした。

故に需要は少なく、発売から半年たらずで生産が終了してしまった、まさに幻の品。

品質は抜群で、フライ&ルアーロッドに用いられる剛性の高いカーボンフレームを使いつつ、超軽量に加え3段式で収納製も高いです。

ポールを伸ばしインナーロープの結びコブを引っ掻けるだけのシンプル構造のため、故障の心配が少なく、万が一の場合でも自力で修復しやすいのも安心です。

また、グリップにもフィッシングロッドにも用いられるコルクを使用し、ラバーやウレタン製に比べ劣化や破損の心配がないのも特徴。

フレームカラー DK Brown

サイズ 使用時115cm 収納時45cm

ウェイト 110g

コンディション 仕様に伴う小傷は複数ありますが、目立つダメージはありません。

UL Hike ウルトラライトハイキング ハイカーズデポ Hikers Depot

ムーンライトギア moonlight gear

山と道 RIDGE MOUNTAIN GEAR リッジマウンテンギア

パランテ palante ムーンライトギア 山と道 ウルトラライト

ハイパーライトマウンテンギア HMG

マウンテンローレルデザイン

Mountain Laurel Design

Zpacks

ULA UltraLight Adventure Equipment

Zimmer Built

Locus Gearローカスギア

Sixmoon Designsシックスムーンデザイン

Gossamer GearゴッサマーギアSOLA if you have Sanpo's Fun Lite GearTrail DesignTetonbros westcomb NORRONAOMM enlightened

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

