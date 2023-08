【2022A/W新作★送料無料】 ポータークラシック　ニュートン　バッグ リュック/バックパック

ポーター クラシックのニュートンバッグです。

ZOZOTOWNで購入し2回通勤で使用しましたがリモートにより通勤がなくなりずっと保管しておりました。

目立つ傷や汚れはありませんが、あくまで中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。

下記は、公式サイトからの転載します。

品名:NEWTON BUSINESS RUCKSACK

カラー:ネイビー

表地:コーデュラナイロン1000

裏地:ナイロン100%PU加工

本体サイズ(外寸): 幅30cm×縦40cm×奥行11.5cm

(外ポケットを含場合奥行15.5cm)

ショルダーパッドサイズ(外寸):幅4cm×長さ40cm×厚さ3.5cm

ショルダーストラップ長さ:93cm~50cm

チェストストラップの長さ:33cm~11cm

持ち手部分長さ:12cm

重量:約730g

内容量:約18ℓ

ポケット:【外側】ファスナーポケット×3(上部のファスナーポケットの中には更にオープンポケット小×2があり、下側のファスナーポケットは、一つのファスナー内が二つに分割されています。)

【内側】オープンポケット大×2

生産国:日本-Made in Japan-

商品の情報 ブランド ポータークラシック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

