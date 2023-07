注目の福袋！ とんねるずのみなさんのおかげでBOX 鑑賞用 お笑い/バラエティ

とんねるずのみなさんのおかげでBOX 鑑賞用〈3枚組〉

感謝

ゴリパラ見聞録 vol.①〜⑨

箱凹み傷あり

中は綺麗です(※撮影の為開封しました)

定価3万円

【番組放送30周年記念! 】

ほんとうにみなさんのおかげでした。

30年間の「ありがとう」を込めて―

伝説のコントや封印されていた映像の数々が、遂に解禁!

■「とんねるずのみなさんのおかげです」の名作コントが初のDVD化! !

【封入特典】

ブロマイド3枚封入

【仕様】

超豪華ゴールドディスクパッケージ(超豪華専用アクリルケース付属)仕様

■鑑賞用と保存用の違いについて

鑑賞用は、通常のDVD同様鑑賞するための仕様となっております。普通にご覧になりたいお客様はこちらをご購入ください。

保存用は、鑑賞用と同様の商品仕様及び収録内容となりますが、保存用ですので基本的に外箱をシールで閉じて開けられない仕様となっております。

無理にシールを剥がして、開封し映像を観ることは可能ですが、外箱に傷がつく可能性がありますので、

どうしても、保存用を鑑賞したい場合は、お客様の自己責任のもと開封してください。万が一傷が付いた場合でもこちらは一切の責任を負いかねます。

【仕様】

とんねるずのみなさんのおかげでBOX 鑑賞用

超豪華ゴールドディスクパッケージ(超豪華専用アクリルケース付属)仕様

[スタッフキャスト]

とんねるず : 石橋貴明 木梨憲武ジャンル

(タレント/お笑い芸人)...その他

グッズ種別...その他

6月24日値下げ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

