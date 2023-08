「ライチュウ プラズマ カードe キラ」

20年程前の初期の希少なカードですが、極美品な部類かと思います。裏面右下に極小の白カケ有り。

状態確認は素人目線の主観であるため画像にてご確認のうえ、ご購入ください。

即購入OK

商品の状態 目立った傷や汚れなし

