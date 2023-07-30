【予約受付中】 Classic Supreme Logo black 6-Panel キャップ

Supreme Classic Logo 6-Panel black
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コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなど
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Supreme Classic Logo 6-Panel black2023 spring summers クラシックロゴが配置された6パネルキャップパネルやバイザー部分にネップ加工が施され、フロントにクラシックロゴを刺繍したシンプルな作りが魅力の6パネルキャップ、Classic Logo 6-Panelです！スタイルを選ばない使いやすいグラフィックで、デイリーユースに最適な一品！※ サイズはアジャスターで調整可能※カラーはblack、ブラック、黒色です※supremeオンライン購入品※即購入可、コメント不要です1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(James Jebbia)によって設立。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなどSupremeを愛用している日本の芸能人木梨憲武高良健吾窪塚洋介岩田剛典（三代目J Soul Brothers/ Exile）登坂広臣木村拓哉庄司智春シソンヌ長谷川忍よゐこ 濱口優山本KIDHIKAKIN水原希子蛯原友里仲里依紗大島優子指原莉乃明日香キララRihanna（リアーナ）Lady GaGa（レディ・ガガ）David Beckham（デイビッド・ベッカム）綾野剛Justin Bieber（ジャスティン・ビーバー）Kanye West（カニエ・ウェスト)