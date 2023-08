【予約受付中】 Classic Supreme Logo black 6-Panel キャップ

Supreme Classic Logo 6-Panel black

2023 spring summers

クラシックロゴが配置された6パネルキャップ

パネルやバイザー部分にネップ加工が施され、フロントにクラシックロゴを刺繍したシンプルな作りが魅力の6パネルキャップ、Classic Logo 6-Panelです!スタイルを選ばない使いやすいグラフィックで、デイリーユースに最適な一品!

※ サイズはアジャスターで調整可能

※カラーはblack、ブラック、黒色です

※supremeオンライン購入品

※即購入可、コメント不要です

1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(James Jebbia)によって設立。

コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなど

Supremeを愛用している日本の芸能人

木梨憲武

高良健吾

窪塚洋介

岩田剛典(三代目J Soul Brothers/ Exile)

登坂広臣

木村拓哉

庄司智春

シソンヌ長谷川忍

よゐこ 濱口優

山本KID

HIKAKIN

水原希子

蛯原友里

仲里依紗

大島優子

指原莉乃

明日香キララ

Rihanna(リアーナ)

Lady GaGa(レディ・ガガ)

David Beckham(デイビッド・ベッカム)

綾野剛

Justin Bieber(ジャスティン・ビーバー)

Kanye West(カニエ・ウェスト)

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

