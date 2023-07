ご観覧ありがとうございます♪

【ブランド】クレドール

chr-95 ホーウィン クロムエクセルレザー ナチュラル ラグ幅20 mm



【カラー】ゴールド

【付属品】なし

【サイズ】 縦:約4cm

横:約3.6cm

【商品状態ランク】 B

稼動品。

一般的な使用感はございますが

風防などには目立った傷などはございません♪

■商品状態ランク説明

N:新品・未開封の商品

S:未使用品・未使用だが開封済みの商品

A:美品・使用回数が少なく感じられる、全体的に良い状態の商品

B:少々汚れ等の使用感はありますが、まだまだお使いいただける状態

C:難あり・破損、欠損がある状態

J:ジャンク商品

※鑑定済の企業向け中古ブランド市場、オンラインストアにて購入後真贋判定を行っているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

※新品・未使用商品以外の、

目立つ角すれや色抜けに関しては、

リカラー・補色を行っているものもございますので、正規のショップ様から修理をお断りされる場合もございます。ご了承ください。

気持ちの良い取引を心がけております!

ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい.*・゜ .゜・*.

商品の情報 ブランド クレドール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

