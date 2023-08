【内祝い】 WACKOMARIA 希少✨ 舐達麻 XLサイズ アロハシャツ コラボ シャツ

【商品プロフィール】

wackomaria✖️舐達麻コラボHAWAIIAN SHIRTです。

20ssでリリースされた舐達麻コラボの第2弾が決定。

8月7日にWACKO MARIA直営店とAPHRODITE GANG HOLDINGSで先行販売され、数分で即完した人気アイテムになります。

着用感はほとんど無くとても綺麗な状態です。

【カラー】

マルチカラー

【サイズ(cm)】

タグ表記 :XL

肩幅 :54cm (左右の肩先の長さ)

身幅 :68cm (両袖の付け根下の長さ)

着丈 :77.5cm (首元から裾までの長さ)

袖丈 :27.5cm (肩先から袖口までの長さ)

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

【状態】 A

S:新品、未使用

A:新品同様

B:色あせ少なく全体的に状態良好

C:多少の色あせ等あるが全体的に状態良好

D:特定の箇所にシミ、穴等はあるが古着として問題ないレベル

E:全体的に状態が悪い

*気になる汚れ等は写真でご確認くださいますようお願いいたします。

#古着屋れってぃ

↑その他の商品も多数出品していますので、ご覧ください。

おまとめ割も実施しております。

全商品、クリーニング済みなので安心して着用してください(^^)

他サイトにも出品中なので突然の商品消去ございますのでご了承ください。

Used ヴィンテージ ビッグシルエット オーバーサイズ ワイドスリープ 銀タグ 90s 80s ビッグロゴ デカロゴ メンズ レディース ビンテージ 古着女子 古着男子 ゆるだぼ USA US 大きいサイズ ナイロンジャケット トレーナー スウェット パーカー アウター フリース ダウン コーチジャケット スタジャン ヤンキース ラルフローレン PORO

【商品プロフィール】wackomaria✖️舐達麻コラボHAWAIIAN SHIRTです。20ssでリリースされた舐達麻コラボの第2弾が決定。8月7日にWACKO MARIA直営店とAPHRODITE GANG HOLDINGSで先行販売され、数分で即完した人気アイテムになります。着用感はほとんど無くとても綺麗な状態です。【カラー】マルチカラー【サイズ(cm)】タグ表記 :XL肩幅 :54cm (左右の肩先の長さ)身幅 :68cm (両袖の付け根下の長さ)着丈 :77.5cm (首元から裾までの長さ)袖丈 :27.5cm (肩先から袖口までの長さ)素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【状態】 AS:新品、未使用A:新品同様B:色あせ少なく全体的に状態良好C:多少の色あせ等あるが全体的に状態良好D:特定の箇所にシミ、穴等はあるが古着として問題ないレベルE:全体的に状態が悪い*気になる汚れ等は写真でご確認くださいますようお願いいたします。#古着屋れってぃ↑その他の商品も多数出品していますので、ご覧ください。 おまとめ割も実施しております。全商品、クリーニング済みなので安心して着用してください(^^)他サイトにも出品中なので突然の商品消去ございますのでご了承ください。Used ヴィンテージ ビッグシルエット オーバーサイズ ワイドスリープ 銀タグ 90s 80s ビッグロゴ デカロゴ メンズ レディース ビンテージ 古着女子 古着男子 ゆるだぼ USA US 大きいサイズ ナイロンジャケット トレーナー スウェット パーカー アウター フリース ダウン コーチジャケット スタジャン ヤンキース ラルフローレン PORO

