人気の雑貨がズラリ！ CX ゼンハイザー Plus Wireless True SE イヤフォン

閲覧頂きましてありがとうございます。

【final / ZE8000】美品 / 完全ワイヤレスイヤホン

今年の4月末にヨドバシカメラにて購入しました。

Bose QuietComfort Earbuds Ⅱ

利用期間は1ヶ月程で自分の好みの音ではなかったため出品致します。

NUARL MINI3 ピンク



SONY ワイヤレスイヤフォン

傷は、バックなどにいれる際にできた小さな擦り傷がありますが、イヤホン本体には特にえぐれ傷等はございません。

COWON PLENUE X40 4BA イヤホン



Anker Soundcore Liberty 4 ワイヤレスイヤホン ブラック

イヤーピースに関しては購入してから違う物を利用していたため、イヤーピースに関しては未使用です。

専用 Air Pods 3rd Generation MME73J/A



デル ノートパソコンio3

付属品はすべて揃っております。

air pods pro 第2世代 未使用未開封



「未使用品」 Timekettle M2 イヤホン翻訳機 ホワイト

おまけとして、ソニーのトリプルコンフォートチップ(S,M)をお付け致します。

Bluetoothイヤフォンマイク Voyager 5200 uc

本製品に利用すると低音がさらにクリアになります。

TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES 『鬼頭明里』モデル



【新品】Bose QuietComfort Earbuds II

ご検討宜しくお願い致します。

Apple AirPods (第1世代) MMEF2J/A 右耳＋ケース



✨超人気✨ bluetooth イヤホン Eynew ワイヤレスイヤホン



AirPods Pro純正MagSafe充電ケース付き

タイプ...カナル型

JABRA TALK 45 ブラック シルバー2個セット

接続タイプ...ワイヤレス

【美品】Beats fit pro ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン 白

特徴...Bluetooth, ノイズキャンセリング, ハイレゾ, 完全ワイヤレス(左右分離型)

商品の情報 ブランド ゼンハイザー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

閲覧頂きましてありがとうございます。今年の4月末にヨドバシカメラにて購入しました。利用期間は1ヶ月程で自分の好みの音ではなかったため出品致します。傷は、バックなどにいれる際にできた小さな擦り傷がありますが、イヤホン本体には特にえぐれ傷等はございません。イヤーピースに関しては購入してから違う物を利用していたため、イヤーピースに関しては未使用です。付属品はすべて揃っております。おまけとして、ソニーのトリプルコンフォートチップ(S,M)をお付け致します。本製品に利用すると低音がさらにクリアになります。ご検討宜しくお願い致します。タイプ...カナル型接続タイプ...ワイヤレス特徴...Bluetooth, ノイズキャンセリング, ハイレゾ, 完全ワイヤレス(左右分離型)

商品の情報 ブランド ゼンハイザー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

matex250純正 美品ambie × BEAMS / AM-TW01 サウンド イヤカフSONY ヘッドホンケーブル MUC-M12SB1中古PC販売専門※プロフ必ずご確認下さい様専用新品未使用 Apple純正 イヤホン 10個 交換アダプタ付きオーディオテクニカ ATH-CKS50TWAirPods pro第一世代 正規品