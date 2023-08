InstagramやSNSで話題になり、入手困難なボンバージャケットです。

カラー:グレーマール

サイズ:M

新品

正規品

完売品

ZARA製品ですので、縫製の甘さや初期キズ、シワ、汚れ、毛羽立ち、ネップ、他色糸の混入、生地に線、特有のニオイなどがある可能性がございます。

コンパクトにたたんで圧縮しての発送となる場合がございます。発送時のたたみシワなどにご了承願いします。

発送方法が変更になる場合がございます。

(ゆうゆう⇄らくらく)

突然削除する可能性がございます。

カラー···グレー

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザラ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザラ 商品の状態 新品、未使用

