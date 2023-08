【花譜】1st Album「観測α」

購入後CDの取り込みを行いました。その他缶バッジが一つ欠品していること以外の付属品は未開封です。

暗所にて保存していたため状態は良いと思われますが写真でのお確認お願い致します。

公式サイトではsold outになっているようで公式での購入は現在不可能のようです。

【内容】

CDアルバム「観測」の他に写真集「透明」(24ページ)、音声劇「御伽噺 -第零幕-」(ポエトリーCD)、アクリルキーホルダー(PALOW Ver.)、ポストカード(PALOW Ver.)、ステッカーαセット(3枚)、缶バッジαセット(3個)、アルバム「観測」への寄稿文(花譜、カンザキイオリ)が同梱されたスペシャルボックス。

収録曲

1:確信(Instrumental)

2:糸

3:忘れてしまえ

4:心臓と絡繰

5:quiz

6:Re:HEROINES

7:夜行バスにて

8:未確認少女進行形

9:過去を喰らう

10:エリカ

11:雛鳥

12:夜が降り止む前に

13:不可解

14:そして花になる

15:The end of prologue(Instrumental)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

