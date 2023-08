大人気新作 FE SONY 200-600mm おまけ付 G F5.6-6.3 レンズ(ズーム)

おまけで下記2点をおつけします。

- 保護プロテクター6,300円(KANI 保護フィルター プロテクター 95mm )、

- アルカスイス三脚座Leofoto(レオフォト) SF-02 13,860円

純正ケース、純正三脚座、純正ストラップは未使用のままです。

飛行機撮影用にジンバル雲台と一緒に購入しましたが、

一度しか使用機会がなかったため出品します。

フードに小さな傷がありますがそれ以外はかなりの美品です。

一度使用した後、2023年4月にソニーで動作確認点検済みです。

防湿庫保管、非喫煙、ペットなしです。

ソニーストア価格:291,500 円(税込)

以下、公式Webから。

名称FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

型名SEL200600G

レンズマウントソニー Eマウント

対応撮像画面サイズ●35mmフルサイズ

焦点距離(mm)200-600

焦点距離イメージ(mm) *1300-900

レンズ構成 (群-枚)17-24

画角 (APS-C) *18°-2°40'

画角 (35mm判)12°30'-4°10'

開放絞り (F値)5.6-6.3

最小絞り (F値)32-36

絞り羽根 (枚)11

円形絞り○

最短撮影距離 (m)2.4

最大撮影倍率 (倍)0.2

フィルター径 (mm)95

手ブレ補正レンズ内手ブレ補正方式

テレコンバーター (1.4x)SEL14TC

テレコンバーター (2.0x)SEL20TC

フードタイプ丸形バヨネット式

外形寸法 最大径x長さ (mm)111.5x318

質量 約 (g)2115

付属品

フード (型名)ALC-SH157

レンズフロントキャップ◯

レンズリヤキャップ◯ALC-R1EM

ケースソフトケース

その他付属品三脚座、レンズストラップ

マウント···αEマウント系

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

