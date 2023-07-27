国内最安値！ Trapstarトラップスター Tシャツセットアップ Ｍサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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ご覧いただきありがとうございます値下げしましたこちらはblackiceの半袖短パンのセットアップですこれからの季節にピッタリな半袖短パンのセットアップですＭサイズになっているので普段Ｌサイズを着てる方が着るとジャストサイズでUKdripの着方に近づけると思います。新品未使用当方タバコ吸いません即日発送質問等ご気軽にコメントしてください#trapstar#Trapstar#UKdrip#UKdrill#トラップスター#Centralceeカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏