商品をご覧頂きありがとうございます。

商品をご覧頂きありがとうございます。アイテム幼児家具 子供椅子座面調節可能シリアルナンバー3ベビーセット付 ウォームレッド色(背もたれ ガード)ブランドSTOKKEストッケ商品名TRIPP TRAPPトリップトラップカラー本体 ウォームレッド色 赤色ベビーセット ウォームレッド色 コンディションこちらの商品は中古品のため小傷等はございますが(写真9枚目)大きく目立った傷や汚れなどはなく、全体的に状態の良い商品になります。付属品ベビーセット(背もたれ ガード)※六角レンチは付属しません。喫煙喫煙者はおりません。ペット飼っていません。梱包プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。分解して発送いたします。発送2日から3日の間で発送させて頂きます。遅れる場合はご連絡致しますが、今まで発送に2日遅れたことはございません。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。

