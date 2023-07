2022年11月発売の新モデルです。旧式とお間違えないようご注意下さい。

La spoltiva スポルティバ TX4 mid GTX 43

取扱店もないので国内にはまだほとんど出回っていないと思います。

今回は個人輸入で取り寄せました。

■機構:3セクション伸縮式ツイストロック

■重量:144g(ペア288g)

■全長:最大長132cm・収納長61.5cm

■材質:軽量強化カーボン

かのゴッサマーギアLT5よりもわずかに軽い144g。

伸縮式としては最軽量のULトレッキングポールと言っていいと思います。

参考までに、他ブランドの比較対象だと

Helinox FL120:149g・120cm

FIZAN FLEELIGHT:159g・132cm

Gossamer Gear LT5:149g・130cm

Zpacks Carbon Trekking Pole(旧モデル):209g・134cm

となっております。

本製品だけに限りませんが、UL系テントの設営ポールとして使うこともできます。

Sixmoondesignsのルナーソロ辺りですと必要なポール長が125cmですので、少し縮めてジャストフィットすると思います。

Zpacks同士ですと、Altaplex以外の全てのテントに適合します。

収納長は平均的なサイズですので、個人的にはミニマリストを名乗るならもう少し頑張って欲しいとは思いました。

完全な未使用新品ですが、輸送も含め人手を渡っていることをご了承下さい。

梱包はリサイクル材を使わせていただく場合があります。

緩衝材で丁寧に保護させていただきます。

ご質問等もお気軽にお声がけ下さい。

山と道

WANDERLUST EQUIPMENT

FREELIGHT

Trail Bum

LOCUS GEAR

ZEROGRAM

Gossamer Gear

if you have

OMM

HYPERLITE MOUNTAIN GEAR

OGAWAND

MSR

NEMO Equipment

3F UL GEAR

mont-bell

Six Moon Designs

MINIMALIGHT

PAAGOWORKS

karrimor

Granite Gear

deuter

MILLET

Black Diamond

2022年11月発売の新モデルです。旧式とお間違えないようご注意下さい。取扱店もないので国内にはまだほとんど出回っていないと思います。今回は個人輸入で取り寄せました。■機構:3セクション伸縮式ツイストロック■重量:144g(ペア288g)■全長:最大長132cm・収納長61.5cm■材質:軽量強化カーボンかのゴッサマーギアLT5よりもわずかに軽い144g。伸縮式としては最軽量のULトレッキングポールと言っていいと思います。参考までに、他ブランドの比較対象だとHelinox FL120:149g・120cmFIZAN FLEELIGHT:159g・132cmGossamer Gear LT5:149g・130cmZpacks Carbon Trekking Pole(旧モデル):209g・134cmとなっております。本製品だけに限りませんが、UL系テントの設営ポールとして使うこともできます。Sixmoondesignsのルナーソロ辺りですと必要なポール長が125cmですので、少し縮めてジャストフィットすると思います。Zpacks同士ですと、Altaplex以外の全てのテントに適合します。収納長は平均的なサイズですので、個人的にはミニマリストを名乗るならもう少し頑張って欲しいとは思いました。完全な未使用新品ですが、輸送も含め人手を渡っていることをご了承下さい。梱包はリサイクル材を使わせていただく場合があります。緩衝材で丁寧に保護させていただきます。ご質問等もお気軽にお声がけ下さい。山と道WANDERLUST EQUIPMENTFREELIGHTTrail BumLOCUS GEARZEROGRAMGossamer Gearif you haveOMMHYPERLITE MOUNTAIN GEAROGAWANDMSRNEMO Equipment3F UL GEARmont-bellSix Moon DesignsMINIMALIGHTPAAGOWORKSkarrimorGranite GeardeuterMILLETBlack Diamond

