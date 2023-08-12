【数々のアワードを受賞】 【美品】ヒステリックグラマー　トラックジャケット　ジャージ　古着　ヴィンテージ ジャージ

□お値下げ交渉可能です。

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大幅なお値下げはお断りする場合があります。

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できる範囲で頑張って対応させて頂きますので、ご希望額をお伝え下さい。

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□アイテムについて

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＊カラー ネイビー

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＊特徴 マーク

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□コンディション

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目立った傷や汚れはありません！

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□サイズ(cm)

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フリーサイズ

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肩幅 約36

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身幅 約42

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着丈 約62

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袖丈 約61

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※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご了承下さいませ。

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□真贋

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大手リサイクルショップにて購入した正規品になります。

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万が一偽物だと発覚した場合は返品・返金にて対応させて頂きますので宜しくお願い致します。

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□注意事項

mm様専用ジュエティ ×プーマ ジャージ セットアップ ブラック

こちらはあくまでUSED品になりますので、商品の評価等は主観的な内容になります。ご理解のある方宜しくお願い致します。

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その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。

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よろしくお願いいたします♪

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

□お値下げ交渉可能です。大幅なお値下げはお断りする場合があります。できる範囲で頑張って対応させて頂きますので、ご希望額をお伝え下さい。□アイテムについて● HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー トラックジャケット ジャケット ジャージ ロゴ プリント 90s ヴィンテージ 古着 ネイビー ヒスガール ヴァイナルジャンキー＊カラー ネイビー＊特徴 マーク□コンディション目立った傷や汚れはありません！□サイズ(cm)フリーサイズ肩幅 約36身幅 約42着丈 約62袖丈 約61※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご了承下さいませ。#レディース #古着 #ヒス #ラグジュアリー #お出かけ # #上品 #ヒステリックグラマー□真贋大手リサイクルショップにて購入した正規品になります。万が一偽物だと発覚した場合は返品・返金にて対応させて頂きますので宜しくお願い致します。□注意事項こちらはあくまでUSED品になりますので、商品の評価等は主観的な内容になります。ご理解のある方宜しくお願い致します。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。よろしくお願いいたします♪

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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