【35％OFF】 エルメス★マザーズバッグ★アダダ★ブルーマリン×ホワイト★シルバー金具 マザーズバッグ

イラストタッチが可愛いHERMESのマザーズバッグ アダダです。

ジェラートピケ 2way リュック ママバッグ

4年前にこちらでBUYMAで購入された新品・未使用のものを譲っていただきました。

エルメス★マザーズバッグ★アダダ★ブルーマリン×ホワイト★シルバー金具

前出品者様ありがとうございました。

非売品 familiar ファミリア マザーズバッグ バッグ 大容量

主に週1程度託児所へ預けるときに使用していました。

ジェラートピケ 2way リュック ママバッグ

自宅にて簡易的なクリーニングをしましたが落としきれていない汚れや、うっすらシミがあります。（写真9枚目、確認用10枚目）

エルメス★マザーズバッグ★アダダ★ブルーマリン×ホワイト★シルバー金具

インナーカバーと取り外し不可のポーチは使用しなかったため未使用です。

非売品 familiar ファミリア マザーズバッグ バッグ 大容量

確認用のお写真も出品しておりますのでそちらもご覧ください。

ジェラートピケ 2way リュック ママバッグ

出品前に鑑定済み。

エルメス★マザーズバッグ★アダダ★ブルーマリン×ホワイト★シルバー金具

付属品は保存袋のみです。

非売品 familiar ファミリア マザーズバッグ バッグ 大容量

あくまで他人が使用したやや擦り傷や汚れのある中古品になりますので、新品や未使用に近いものをお探しの方はご遠慮ください。

ジェラートピケ 2way リュック ママバッグ

自宅保管をご理解の上ご購入お願いいたします。

エルメス★マザーズバッグ★アダダ★ブルーマリン×ホワイト★シルバー金具



非売品 familiar ファミリア マザーズバッグ バッグ 大容量



ジェラートピケ 2way リュック ママバッグ

デザインは馬の乗用玩具の絵がプリントされており、HERMESらしさを残しながらも非常にキュートでキャッチーなバッグとなっています。

エルメス★マザーズバッグ★アダダ★ブルーマリン×ホワイト★シルバー金具

また、インナーカバーはパープルカラーで汚れが目立ちにくく、お出掛け気分をさらに上げてくれるバッグに仕上がっています。

非売品 familiar ファミリア マザーズバッグ バッグ 大容量

そして、ポケットやポーチも付いているため機能面も問題なくタフなキャンバス素材。

ジェラートピケ 2way リュック ママバッグ

たっぷりの収納力で通勤、通学、習い事、お出掛けと幅広いシーンでデイリーにキャンバスバッグとしてお使い頂けます。

エルメス★マザーズバッグ★アダダ★ブルーマリン×ホワイト★シルバー金具



非売品 familiar ファミリア マザーズバッグ バッグ 大容量

素材：コットン100％

ジェラートピケ 2way リュック ママバッグ

サイズ：約42㎝×約30㎝×約18㎝

エルメス★マザーズバッグ★アダダ★ブルーマリン×ホワイト★シルバー金具



非売品 familiar ファミリア マザーズバッグ バッグ 大容量

カラー...ブルー（ブルーマリン×ホワイト）

ジェラートピケ 2way リュック ママバッグ

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

エルメス★マザーズバッグ★アダダ★ブルーマリン×ホワイト★シルバー金具

バッグサイズ...A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

イラストタッチが可愛いHERMESのマザーズバッグ アダダです。4年前にこちらでBUYMAで購入された新品・未使用のものを譲っていただきました。前出品者様ありがとうございました。主に週1程度託児所へ預けるときに使用していました。自宅にて簡易的なクリーニングをしましたが落としきれていない汚れや、うっすらシミがあります。（写真9枚目、確認用10枚目）インナーカバーと取り外し不可のポーチは使用しなかったため未使用です。確認用のお写真も出品しておりますのでそちらもご覧ください。出品前に鑑定済み。付属品は保存袋のみです。あくまで他人が使用したやや擦り傷や汚れのある中古品になりますので、新品や未使用に近いものをお探しの方はご遠慮ください。自宅保管をご理解の上ご購入お願いいたします。デザインは馬の乗用玩具の絵がプリントされており、HERMESらしさを残しながらも非常にキュートでキャッチーなバッグとなっています。また、インナーカバーはパープルカラーで汚れが目立ちにくく、お出掛け気分をさらに上げてくれるバッグに仕上がっています。そして、ポケットやポーチも付いているため機能面も問題なくタフなキャンバス素材。たっぷりの収納力で通勤、通学、習い事、お出掛けと幅広いシーンでデイリーにキャンバスバッグとしてお使い頂けます。素材：コットン100％サイズ：約42㎝×約30㎝×約18㎝カラー...ブルー（ブルーマリン×ホワイト）柄・デザイン...プリント（ロゴなど）バッグサイズ...A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

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