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卸売 PowerBook G4 Ti 800Mhz DVI 15” M8592J/A ノートPC

商品の説明

※ゆう　様専用※
HP【最強スペック】i9 /メモリ32G/SSD2T/4K有機EL【超美品】

MacBook Air (13-inch, 2012)
PowerBook G4 Ti 800Mhz DVI
CUBE様専用
15インチ M8592J/Aです。
Lenovo B590 (Windows10)( Office付)
詳しいスペックは６枚目の写真で
⭐︎美品⭐︎Corei7⭐︎ブルーレイ⭐︎SSD1TB メモリ16G VAIO ホワイト
ご確認ください。
富士通ノートPC 2017年製 Corei5 SSD512GB メモリ8GB
写真の通り、電源は入り、
やまちん様専用
一応普通に動きました。
【極上品】Core i5✨動画視聴や軽作業に最適✨大容量SSDで快適♪お洒落PC
ディスプレイに目立ったドット落ちは
人気のSONYレッド✨️快適SSD搭載カメラ付ノートPC✨️テレワークや家計簿楽々♪
無いように思います。
1台限定✨Corei7＆メモリ8GB超大容量‼カメラ＆ブルーレイ/ノートパソコン
キーボード、トラックパッドに
★値下げしました MacBook Air 2020 256GB
激しいキズなどはありません。
Sony Vaio VJG11 | Intel Core i5 第7世代
トラックパッド左右下に、ヒビ割れあります。
【激レア エアリーブルー NEC】すぐ使える設定済✨爆速SSD240GB
また、裏面（バッテリー側）にもキズがあります。
Windows11⭐️すぐ使えるノートパソコン⭐️爆速SSD⭐️8GB⭐️オフィス付z1
HDは外してお譲りします。
MacBook Pro M1 RAM:8GB 256GB:SSD 極美品✨
HDをご用意出来る方でお願いします。
564☆リカバリー付き☆Win11☆i7　メモリ16GB☆SSDノートパソコン
付属のMac OS X（10.1.4）、OS9.9.2、
超超美品 赤色 厚さ22.6 mm Windows11 Home 64bit
Mac OS X Tiger（10.4.3）インストールCDも
新品HP Pavilion Aero 13-be 7735U/512G/16G
お付けします。
【スクリーヌ様専用】ROG FLOW Z13 core i9 4K 1TB
付属品は電源コードのみです。
bve5データ入りlenovo g560 Core i5
＜4/24追記＞
Asus ゲーミングノートPC
Sビデオーコンポジットアダプタ、
Dell latitude 7390 Win 11pro&Office 2021
DVI-I－VGAアダプタ（未開封）、
2017年 爆速SSD CF-SZ6 高速第7世代 フルHD Windows11
電話コードもお付けします。
【美品】Macbook 12インチ　2017
未使用品ですが、年数経っており、
東芝 dynabook T75 DG Core i7 メモリ8GBサテンゴールド
動作確認はしていません。
Win11 オフィス2021 VAIO i7 8GB 新品M.2SSD512GB
本体保護シートのカメレオンマスクも
東芝dynabook R63/J i5 7300U/16GB512GBノートPC
お付けします。同じく未使用品。
【せ様専用】MacBook Air （Retina,13インチ 2019）
色はエベレストです。
【訳ありのため格安！】タッチパネル対応✨高性能富士通ノートパソコン✨i7 ssd
こちらも年数経っておりますので、
MacBook Air (11-inch, Early 2014)
上記の未使用品３点共に、
東芝 B55/B Core i3/4GB/500GB/Win10/office/
使えるかは未確認、不明ですので
【専用】LIFEBOOK S936 Windows10 5台
それをご了承いただける方で
MacBook Air 13-inch 2020
お願いします。
Koki様専用 新品SSD 256GB CF-SZ6RDCVS I5 カメラ
また、電源コードのみとしていますが、
NEC NS150/A Office メモリ8GB 新品SSD256GB
電源アダプタもあります。

APPLE MacBook Pro MACBOOK PRO MV992J/A

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態傷や汚れあり

1台限定✨快適Corei7＆メモリ8GB‼カメラ＆ブルーレイ/ノートパソコン✨

【美品】Panasonic CF-19 TOUGHBOOK タフブック

ノートパソコン win10 i5 オフィス付き カメラ搭載 DVD-MULTI

③-W279NEC VK25TX-Y(i5-7200U/4GB/256GB)1点

美品！Office付！Let's note SV1 CF-SV1JDSCR

office付き dynabook T55 HDD1TB メモリ8 白色 カメラ

MacBookAirM1 16GB 1TB

美品　MacBook Air M1Ram 16GB SSD 1TB

中古 Let's note CF-AX2 i5-3337U/4GB/SSD
※ゆう　様専用※PowerBook G4 Ti 800Mhz DVI15インチ M8592J/Aです。詳しいスペックは６枚目の写真でご確認ください。写真の通り、電源は入り、一応普通に動きました。ディスプレイに目立ったドット落ちは無いように思います。キーボード、トラックパッドに激しいキズなどはありません。トラックパッド左右下に、ヒビ割れあります。また、裏面（バッテリー側）にもキズがあります。HDは外してお譲りします。HDをご用意出来る方でお願いします。付属のMac OS X（10.1.4）、OS9.9.2、Mac OS X Tiger（10.4.3）インストールCDもお付けします。付属品は電源コードのみです。＜4/24追記＞Sビデオーコンポジットアダプタ、DVI-I－VGAアダプタ（未開封）、電話コードもお付けします。未使用品ですが、年数経っており、動作確認はしていません。本体保護シートのカメレオンマスクもお付けします。同じく未使用品。色はエベレストです。こちらも年数経っておりますので、上記の未使用品３点共に、使えるかは未確認、不明ですのでそれをご了承いただける方でお願いします。また、電源コードのみとしていますが、電源アダプタもあります。

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態傷や汚れあり

卸売 PowerBook G4 Ti 800Mhz DVI 15” M8592J/A ノートPC

8分钟前

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¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
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