卸売 PowerBook G4 Ti 800Mhz DVI 15” M8592J/A ノートPC

※ゆう 様専用※

HP【最強スペック】i9 /メモリ32G/SSD2T/4K有機EL【超美品】



MacBook Air (13-inch, 2012)

PowerBook G4 Ti 800Mhz DVI

CUBE様専用

15インチ M8592J/Aです。

Lenovo B590 (Windows10)( Office付)

詳しいスペックは６枚目の写真で

⭐︎美品⭐︎Corei7⭐︎ブルーレイ⭐︎SSD1TB メモリ16G VAIO ホワイト

ご確認ください。

富士通ノートPC 2017年製 Corei5 SSD512GB メモリ8GB

写真の通り、電源は入り、

やまちん様専用

一応普通に動きました。

【極上品】Core i5✨動画視聴や軽作業に最適✨大容量SSDで快適♪お洒落PC

ディスプレイに目立ったドット落ちは

人気のSONYレッド✨️快適SSD搭載カメラ付ノートPC✨️テレワークや家計簿楽々♪

無いように思います。

1台限定✨Corei7＆メモリ8GB超大容量‼カメラ＆ブルーレイ/ノートパソコン

キーボード、トラックパッドに

★値下げしました MacBook Air 2020 256GB

激しいキズなどはありません。

Sony Vaio VJG11 | Intel Core i5 第7世代

トラックパッド左右下に、ヒビ割れあります。

【激レア エアリーブルー NEC】すぐ使える設定済✨爆速SSD240GB

また、裏面（バッテリー側）にもキズがあります。

Windows11⭐️すぐ使えるノートパソコン⭐️爆速SSD⭐️8GB⭐️オフィス付z1

HDは外してお譲りします。

MacBook Pro M1 RAM:8GB 256GB:SSD 極美品✨

HDをご用意出来る方でお願いします。

564☆リカバリー付き☆Win11☆i7 メモリ16GB☆SSDノートパソコン

付属のMac OS X（10.1.4）、OS9.9.2、

超超美品 赤色 厚さ22.6 mm Windows11 Home 64bit

Mac OS X Tiger（10.4.3）インストールCDも

新品HP Pavilion Aero 13-be 7735U/512G/16G

お付けします。

【スクリーヌ様専用】ROG FLOW Z13 core i9 4K 1TB

付属品は電源コードのみです。

bve5データ入りlenovo g560 Core i5

＜4/24追記＞

Asus ゲーミングノートPC

Sビデオーコンポジットアダプタ、

Dell latitude 7390 Win 11pro&Office 2021

DVI-I－VGAアダプタ（未開封）、

2017年 爆速SSD CF-SZ6 高速第7世代 フルHD Windows11

電話コードもお付けします。

【美品】Macbook 12インチ 2017

未使用品ですが、年数経っており、

東芝 dynabook T75 DG Core i7 メモリ8GBサテンゴールド

動作確認はしていません。

Win11 オフィス2021 VAIO i7 8GB 新品M.2SSD512GB

本体保護シートのカメレオンマスクも

東芝dynabook R63/J i5 7300U/16GB512GBノートPC

お付けします。同じく未使用品。

【せ様専用】MacBook Air （Retina,13インチ 2019）

色はエベレストです。

【訳ありのため格安！】タッチパネル対応✨高性能富士通ノートパソコン✨i7 ssd

こちらも年数経っておりますので、

MacBook Air (11-inch, Early 2014)

上記の未使用品３点共に、

東芝 B55/B Core i3/4GB/500GB/Win10/office/

使えるかは未確認、不明ですので

【専用】LIFEBOOK S936 Windows10 5台

それをご了承いただける方で

MacBook Air 13-inch 2020

お願いします。

Koki様専用 新品SSD 256GB CF-SZ6RDCVS I5 カメラ

また、電源コードのみとしていますが、

NEC NS150/A Office メモリ8GB 新品SSD256GB

電源アダプタもあります。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 傷や汚れあり

※ゆう 様専用※PowerBook G4 Ti 800Mhz DVI15インチ M8592J/Aです。詳しいスペックは６枚目の写真でご確認ください。写真の通り、電源は入り、一応普通に動きました。ディスプレイに目立ったドット落ちは無いように思います。キーボード、トラックパッドに激しいキズなどはありません。トラックパッド左右下に、ヒビ割れあります。また、裏面（バッテリー側）にもキズがあります。HDは外してお譲りします。HDをご用意出来る方でお願いします。付属のMac OS X（10.1.4）、OS9.9.2、Mac OS X Tiger（10.4.3）インストールCDもお付けします。付属品は電源コードのみです。＜4/24追記＞Sビデオーコンポジットアダプタ、DVI-I－VGAアダプタ（未開封）、電話コードもお付けします。未使用品ですが、年数経っており、動作確認はしていません。本体保護シートのカメレオンマスクもお付けします。同じく未使用品。色はエベレストです。こちらも年数経っておりますので、上記の未使用品３点共に、使えるかは未確認、不明ですのでそれをご了承いただける方でお願いします。また、電源コードのみとしていますが、電源アダプタもあります。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 傷や汚れあり

APPLE MacBook Pro MACBOOK PRO MV992J/A1台限定✨快適Corei7＆メモリ8GB‼カメラ＆ブルーレイ/ノートパソコン✨【美品】Panasonic CF-19 TOUGHBOOK タフブックノートパソコン win10 i5 オフィス付き カメラ搭載 DVD-MULTI③-W279NEC VK25TX-Y(i5-7200U/4GB/256GB)1点美品！Office付！Let's note SV1 CF-SV1JDSCRoffice付き dynabook T55 HDD1TB メモリ8 白色 カメラMacBookAirM1 16GB 1TB美品 MacBook Air M1Ram 16GB SSD 1TB中古 Let's note CF-AX2 i5-3337U/4GB/SSD