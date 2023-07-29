卸売 PowerBook G4 Ti 800Mhz DVI 15” M8592J/A ノートPC

MacBook Air (13-inch, 2012) PowerBook G4 Ti 800Mhz DVI CUBE様専用 15インチ M8592J/Aです。 Lenovo B590 (Windows10)( Office付) 詳しいスペックは６枚目の写真で ⭐︎美品⭐︎Corei7⭐︎ブルーレイ⭐︎SSD1TB メモリ16G VAIO ホワイト ご確認ください。 富士通ノートPC 2017年製 Corei5 SSD512GB メモリ8GB 写真の通り、電源は入り、 やまちん様専用 一応普通に動きました。 【極上品】Core i5✨動画視聴や軽作業に最適✨大容量SSDで快適♪お洒落PC ディスプレイに目立ったドット落ちは 人気のSONYレッド✨️快適SSD搭載カメラ付ノートPC✨️テレワークや家計簿楽々♪ 無いように思います。 1台限定✨Corei7＆メモリ8GB超大容量‼カメラ＆ブルーレイ/ノートパソコン キーボード、トラックパッドに ★値下げしました MacBook Air 2020 256GB 激しいキズなどはありません。 Sony Vaio VJG11 | Intel Core i5 第7世代 トラックパッド左右下に、ヒビ割れあります。 【激レア エアリーブルー NEC】すぐ使える設定済✨爆速SSD240GB また、裏面（バッテリー側）にもキズがあります。 Windows11⭐️すぐ使えるノートパソコン⭐️爆速SSD⭐️8GB⭐️オフィス付z1 HDは外してお譲りします。 MacBook Pro M1 RAM:8GB 256GB:SSD 極美品✨ HDをご用意出来る方でお願いします。 564☆リカバリー付き☆Win11☆i7 メモリ16GB☆SSDノートパソコン 付属のMac OS X（10.1.4）、OS9.9.2、 超超美品 赤色 厚さ22.6 mm Windows11 Home 64bit Mac OS X Tiger（10.4.3）インストールCDも 新品HP Pavilion Aero 13-be 7735U/512G/16G お付けします。 【スクリーヌ様専用】ROG FLOW Z13 core i9 4K 1TB 付属品は電源コードのみです。 bve5データ入りlenovo g560 Core i5 ＜4/24追記＞ Asus ゲーミングノートPC Sビデオーコンポジットアダプタ、 Dell latitude 7390 Win 11pro&Office 2021 DVI-I－VGAアダプタ（未開封）、 2017年 爆速SSD CF-SZ6 高速第7世代 フルHD Windows11 電話コードもお付けします。 【美品】Macbook 12インチ 2017 未使用品ですが、年数経っており、 東芝 dynabook T75 DG Core i7 メモリ8GBサテンゴールド 動作確認はしていません。 Win11 オフィス2021 VAIO i7 8GB 新品M.2SSD512GB 本体保護シートのカメレオンマスクも 東芝dynabook R63/J i5 7300U/16GB512GBノートPC お付けします。同じく未使用品。 【せ様専用】MacBook Air （Retina,13インチ 2019） 色はエベレストです。 【訳ありのため格安！】タッチパネル対応✨高性能富士通ノートパソコン✨i7 ssd こちらも年数経っておりますので、 MacBook Air (11-inch, Early 2014) 上記の未使用品３点共に、 東芝 B55/B Core i3/4GB/500GB/Win10/office/ 使えるかは未確認、不明ですので 【専用】LIFEBOOK S936 Windows10 5台 それをご了承いただける方で MacBook Air 13-inch 2020 お願いします。 Koki様専用 新品SSD 256GB CF-SZ6RDCVS I5 カメラ また、電源コードのみとしていますが、 NEC NS150/A Office メモリ8GB 新品SSD256GB 電源アダプタもあります。
APPLE MacBook Pro MACBOOK PRO MV992J/A
商品の情報
ブランド
アップル
商品の状態
傷や汚れあり
1台限定✨快適Corei7＆メモリ8GB‼カメラ＆ブルーレイ/ノートパソコン✨
【美品】Panasonic CF-19 TOUGHBOOK タフブック
ノートパソコン win10 i5 オフィス付き カメラ搭載 DVD-MULTI
③-W279NEC VK25TX-Y(i5-7200U/4GB/256GB)1点
美品！Office付！Let's note SV1 CF-SV1JDSCR
office付き dynabook T55 HDD1TB メモリ8 白色 カメラ
MacBookAirM1 16GB 1TB
美品 MacBook Air M1Ram 16GB SSD 1TB
中古 Let's note CF-AX2 i5-3337U/4GB/SSD
※ゆう 様専用※PowerBook G4 Ti 800Mhz DVI15インチ M8592J/Aです。詳しいスペックは６枚目の写真でご確認ください。写真の通り、電源は入り、一応普通に動きました。ディスプレイに目立ったドット落ちは無いように思います。キーボード、トラックパッドに激しいキズなどはありません。トラックパッド左右下に、ヒビ割れあります。また、裏面（バッテリー側）にもキズがあります。HDは外してお譲りします。HDをご用意出来る方でお願いします。付属のMac OS X（10.1.4）、OS9.9.2、Mac OS X Tiger（10.4.3）インストールCDもお付けします。付属品は電源コードのみです。＜4/24追記＞Sビデオーコンポジットアダプタ、DVI-I－VGAアダプタ（未開封）、電話コードもお付けします。未使用品ですが、年数経っており、動作確認はしていません。本体保護シートのカメレオンマスクもお付けします。同じく未使用品。色はエベレストです。こちらも年数経っておりますので、上記の未使用品３点共に、使えるかは未確認、不明ですのでそれをご了承いただける方でお願いします。また、電源コードのみとしていますが、電源アダプタもあります。