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【35％OFF】 Estacion(エスタシオン)厚底スニーカー 型番TGE01301 スニーカー

商品の説明

Estacion(エスタシオン)厚底スニーカー
【新品未使用】ニューバランス 35周年限定 996 HJ2 サイズ 22.5cm
型番
ボッテガ　ヴェネタ☆レディース　靴　スリッポン
Estacion QR04
NIKE WMNS DUNK LOW LX DM7606-300
サイズS
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※サイズは商品説明が正しいものとなります
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数回使用しました。中古にご理解があってお好きな方よろしくお願いいたします。
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こちらの商品は値下げ交渉はご遠慮ください。
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カラー...ホワイト、イエロー
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商品の情報

商品のサイズ22.5cm
商品の状態目立った傷や汚れなし

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Estacion(エスタシオン)厚底スニーカー型番Estacion QR04サイズS※サイズは商品説明が正しいものとなります数回使用しました。中古にご理解があってお好きな方よろしくお願いいたします。写真多めにあげましたのでコンディションに納得の上ご購入ください。こちらの商品は値下げ交渉はご遠慮ください。カラー...ホワイト、イエローヒール高さ...約4cm箱はつきません。

商品の情報

商品のサイズ22.5cm
商品の状態目立った傷や汚れなし

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40分钟前

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