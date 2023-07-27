【年間ランキング6年連続受賞】 【DESCENDANT】(GRAY)HEEL SS／新品未使用／送料込 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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取引評価と合わせて、購入時の一つの判断材料として、ご検討していただけましたら幸いでございます。

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◇発送方法：らくらくメルカリ便

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◇商品状態：新品タグ付き

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当たり前ではございますが、商品は全て手元にございますので、ご希望箇所の写真撮影やご質問等ございましたら、遠慮なくお申し出ください。

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中には限界価格もあり、値引き出来ない場合もありますが、基本的には値引きは行いますので、こちらもコメント欄よりお声掛け願います。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディセンダント 商品の状態 新品、未使用

本品は、【定価よりも安価＋送料込み】となりますので、現価格が最終価格です。その為、値引交渉は不可となりますこと、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げますm(_ _)m本品は、私自身が国内のディセンダント正規取扱店にて購入した100%正規品となりますので、安心して購入ください。(^^)最近は偽物も出回っており、購入時は少なからずご不安かと存じますが、過去の取引商品を、削除せずに全て残しております。取引評価と合わせて、購入時の一つの判断材料として、ご検討していただけましたら幸いでございます。---商品詳細---◇シーズン : 2022SS◇商品名：HEEL SS◇型番：221ATDS-CSM14◇素材(表地) : COTTON(コットン) 100%◇カラー：GRAY◇サイズ：２(MEDIUM) ◇寸法：5枚目参照◇定価：18,700円(税込)◇発送方法：らくらくメルカリ便◇商品状態：新品タグ付き-----------------商品紹介---環境に配慮したコットンジャージーをセイル＝帆の形状に見立てた切り替えに、SHIPロゴを配置したショートスリーブ型のカットソー。前右裾にブランドロゴの織りネーム付き。--------------当たり前ではございますが、商品は全て手元にございますので、ご希望箇所の写真撮影やご質問等ございましたら、遠慮なくお申し出ください。中には限界価格もあり、値引き出来ない場合もありますが、基本的には値引きは行いますので、こちらもコメント欄よりお声掛け願います。descendant NBHD neighborhood wtaps W)taps ダブルタップ

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