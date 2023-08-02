お知らせ ログイン 会員登録 出品
ファッションの ドレイクビンディング　DRAKE S/M-L バインディング

商品の説明

タイプ···ストラップ型
22-23 Flux cv L white
ドレイクのビンディングになります。中古で購入したスノーボードとセットで付いていた為モデル名、年式、使用回数は不明です。家にある24cmのブーツは問題なく入りました。ラチェットの作動も問題なく、ストラップ裏側もめくれなしです。中古品である事をご理解いただける方のみご検討よろしくお願いします。
バートン ジェネシス BURTON GENESIS Re:Flex Black
#ドレイク
UNION STR サイズメンズMスノーボード　バインディング
#DRAKE
BURTON Genesis Sサイズ ブラック
#ビンディング
UNION ATLAS ASADACHI リフト3本のみ利用の美品
#フラックス
サロモン　スノーボードビンディング
#バートン
バートンバインディング　EST
#ユニオン

ユニオン ウルトラ

商品の情報

ブランドドレイク
商品の状態傷や汚れあり

ドレイクビンディング　DRAKE S/M-L

SPARK R&D SPARK CANTED PUCKS

レディースに！ SALOMON サロモン ディストリクト S シャドウフィット！

バートン　ステップオン

ナウ　セレクト　ビンディング

SALUMON head ブーツ　ビンディング　セット　スノーボード

プレートピア

22-23 Flux cv L white

バートン ジェネシス BURTON GENESIS Re:Flex Black
タイプ···ストラップ型ドレイクのビンディングになります。中古で購入したスノーボードとセットで付いていた為モデル名、年式、使用回数は不明です。家にある24cmのブーツは問題なく入りました。ラチェットの作動も問題なく、ストラップ裏側もめくれなしです。中古品である事をご理解いただける方のみご検討よろしくお願いします。#ドレイク#DRAKE#ビンディング#フラックス#バートン#ユニオン

商品の情報

ブランドドレイク
商品の状態傷や汚れあり

ファッションの ドレイクビンディング　DRAKE S/M-L バインディング

32分钟前

ファッションの ドレイクビンディング　DRAKE S/M-L バインディング

¥12,500 ¥10,625

(税込) 送料込み
9
9
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

d761927e489eb

 984

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (9)

d761927e489eb
ファッションの ドレイクビンディング　DRAKE S/M-L バインディング ファッションの ドレイクビンディング　DRAKE S/M-L バインディング

公式】DRAKE（ドレイク）SUPER SPORT - | Drake SPORTS-W

公式】DRAKE（ドレイク）SUPER SPORT - | Drake SPORTS-W


ドレイク（DRAKE）（メンズ、レディース）22-23 スノーボード ビンディング バインディング KING キング BLK ブラック

ドレイク（DRAKE）（メンズ、レディース）22-23 スノーボード ビンディング バインディング KING キング BLK ブラック


SMサイズ のみ 送料無料 DRAKE ドレイク バインディング RELOAD LTD リロード メンズ ブラック 限定 スノーボード BINDING ビンディング JAPAN LTD ジャパン リミテッド 20%off | エレファントＳＰＯＲＴＳ

SMサイズ のみ 送料無料 DRAKE ドレイク バインディング RELOAD LTD リロード メンズ ブラック 限定 スノーボード BINDING ビンディング JAPAN LTD ジャパン リミテッド 20%off | エレファントＳＰＯＲＴＳ


SMサイズ のみ 送料無料 DRAKE ドレイク バインディング RELOAD LTD リロード メンズ ブラック 限定 スノーボード BINDING ビンディング JAPAN LTD ジャパン リミテッド 20%off | エレファントＳＰＯＲＴＳ

SMサイズ のみ 送料無料 DRAKE ドレイク バインディング RELOAD LTD リロード メンズ ブラック 限定 スノーボード BINDING ビンディング JAPAN LTD ジャパン リミテッド 20%off | エレファントＳＰＯＲＴＳ


公式】DRAKE（ドレイク）KING - | Drake SPORTS-W｜トライアスロン用品

公式】DRAKE（ドレイク）KING - | Drake SPORTS-W｜トライアスロン用品


スノーボード ビンディング ドレイクの人気商品・通販・価格比較

スノーボード ビンディング ドレイクの人気商品・通販・価格比較


SMサイズ のみ 送料無料 DRAKE ドレイク バインディング RELOAD LTD リロード メンズ ブラック 限定 スノーボード BINDING ビンディング JAPAN LTD ジャパン リミテッド 20%off | エレファントＳＰＯＲＴＳ

SMサイズ のみ 送料無料 DRAKE ドレイク バインディング RELOAD LTD リロード メンズ ブラック 限定 スノーボード BINDING ビンディング JAPAN LTD ジャパン リミテッド 20%off | エレファントＳＰＯＲＴＳ

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. ファッションの ドレイクビンディング　DRAKE S/M-L バインディング
© www.inba.net, Inc.