ロンハーマン にて購入したロングワンピース

定価46000円

カラー:ホワイト

素材:コットン100%

サイズ表記XS(オーバーサイズ)

身幅約60cm、着丈約130cm

2回着用した

エスゼットブロックプリントのSILK JODHPUR DRESS PALLADIO コットンシルクぴりんどワンピースです。

他にはないモダンな色彩が素敵で、

"SZ Blockprints"らしい色の組合わせが秀逸です!

インドで最も古いブロックプリント技法を用いて作られています。

レイヤード次第で長いシーズン楽しめる一枚です。

新品未使用

定価:¥42,900

サイズ M

肩幅 38cm

身幅 47cm

着丈 127cm

袖丈 60cm

素材表地:コットン70% シルク30% 別布:コットン70% シルク30% 裏地:コットン100% 中綿:コットン100%

原産国インド

ロンハーマン ten

L'Appartement アパルトモン

DEUXIEME CLASSE ドゥーズィエムクラス

AP STUDIO

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ロンハーマン にて購入したロングワンピース定価46000円カラー:ホワイト素材:コットン100%サイズ表記XS(オーバーサイズ)身幅約60cm、着丈約130cm2回着用したエスゼットブロックプリントのSILK JODHPUR DRESS PALLADIO コットンシルクぴりんどワンピースです。他にはないモダンな色彩が素敵で、"SZ Blockprints"らしい色の組合わせが秀逸です!インドで最も古いブロックプリント技法を用いて作られています。レイヤード次第で長いシーズン楽しめる一枚です。新品未使用定価:¥42,900サイズ M肩幅 38cm身幅 47cm着丈 127cm袖丈 60cm素材表地:コットン70% シルク30% 別布:コットン70% シルク30% 裏地:コットン100% 中綿:コットン100%原産国インドロンハーマン tenL'Appartement アパルトモンDEUXIEME CLASSE ドゥーズィエムクラスAP STUDIO

