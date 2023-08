値段が激安 盗作初回限定版universal music store 限定セット 邦楽

カセットテープとカセットレコーダがついた盗作のuniversal music store限定セットです

カセットレコーダは動作確認済みです

説明書のみ紛失したためありませんがご容赦ください

<セット内容>

【『盗作』初回限定盤】

●CD(収録曲は全形態共通)

●小説「盗作」

●少年が弾いた「月光ソナタ」カセットテープ

※「盗作」書籍仕様

【オリジナルカセットプレーヤー】

●カセットプレーヤー機能:再生(モノラル)・停止・巻き戻し・早送り

●スピーカー口径:40mm サイズ:113(W)×80(H)×30(D)mm

●付属品:両耳イヤホン

●電源:単三乾電池×2本(別売/同梱されておりません)

●取扱説明書

#ヨルシカ #CD・DVD

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

