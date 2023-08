ご覧頂きありがとうございます♥

古着屋で購入しました。

購入後1度も着用していません。

●平置き実寸

着丈:約130cm(紐で調節可能)

スカート丈:約100cm

ウエスト:約35cm

肩紐部分は安全ピンで止められています。

お好みの長さに調節して頂けます。

ウエストチャック部分のボタンがありません。

古着なので多少の使用感はあります。

目立った傷や汚れはありません。

古着ということをご理解いただいた上でご購入よろしくお願いします。

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

USED vintage ヴィンテージ アンティーク

古着 古着屋 ヒッピー

hooked vintageフミカウチダfumikauchidaジャンティークjantiquestogaメランジェtorolochieマルタンマルジェラlamp原宿dept toro samaki vintage itimi 古着 used clothing marte

郊外 即興SAMAKI APRIL ヘイトアンドアシュバリー otoe oz

アフガンワンピース ウクライナ ルーマニア vintage 刺繍 購入 民族衣装

高円寺/下北沢

Santa Monica/即興/ガイジン/Lochie/jantiques/kiaris/i nou

Grimoir/グリモワール/MARTE/マルテ/サンタモニカ/Santa Monica/Locieh/アンティーク/クラシカル/50年代ロカビリー/60年代昭和レトロ /70年代/80年代/90年代/ヨーロッパ古着/アメリカ古着/70's /80's/90's/used/vintage

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド グリモワール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

