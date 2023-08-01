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【タイムセール！】 定価82170円　FUNNY ファニー　ホーンバック　クロコダイル 折り財布

商品の説明

■品名：
新品 FENDI 7M0169 AJF8 F1IK2 メンズ 二つ折り財布
サンセット・ビルフォード
DIESEL ディーゼル 折り財布 レッド 2つセット

[新品]OAMC 折り財布 カードケース セット jil sander 白
■素材：
Jean Paul GAULTIER 2つ折り財布キーチェーン付 メタルプレート
外装：ナチュラル【NATURAL】/クロコダイル
バレンシアガ　財布　二つ折り　未使用品
内装：ナチュラル【NATURAL】/牛皮革
ルイヴィトン ポルトフォイユ・マルコNM モノグラム エクリプス 財布
内装：ブラック【BLACK】/牛皮革
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■サイズ：
MBハイエンドイタリアンレザー・コンパクトウォレット by Mastrotto
本体 / W/94mm H/140mm D/30mm
CELINE バイフォールドウォレット / グレインドカーフスキン

【ICタグ】 ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユ マルコ
■仕様：
週末値下げ　ソメスサドル レザー　長財布 クロコ型押し ダブルフェイス ブラック
カードホルダーx8枚、小銭入れx1、ポケットx1、札入れx1
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ビルフォードより収納力があり、ウォレットほど嵩張らない、ポケットインでスマートに使用できる美しきベストサイズ。
OAMC 財布

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ビルフォード。素材をシンプルに活かすことも、チェーン・タイプにカスタムすることも可能なスタンダードモデルです。
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熟練の職人によりウロコの一枚に至るまで、手染めのハーフグレンジング仕上げを行っています。使い込まれたときに通常のワニ製品にない、鈍く、深く艶やかに変化していきます。
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■注意点
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★革の表面にしみ、汚れがつき易く、濃色のものは顕著な色落ちが見られ、淡色のものには
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衣類等の色が移りますので、取り扱いにご注意下さい。※仕様等の詳細は改善され予告なく変更する場合がございます。
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定価82170円　FUNNY ファニー　ホーンバック　クロコダイル
イメージ画像にデニムなども写っていますが
おまとめdiesel財布2点　両方箱付き
衣類は付属されません。
ワイルドスワンズ　WILDSWANS ウイングス　WINGS

✨良品✨ ルイヴィトン モノグラム エクリプス ポルトモネジュール
財布形···二つ折り
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商品の情報

ブランドファニー
商品の状態新品、未使用

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■品名：サンセット・ビルフォード■素材：外装：ナチュラル【NATURAL】/クロコダイル内装：ナチュラル【NATURAL】/牛皮革内装：ブラック【BLACK】/牛皮革他のレザーアイテムはコチラ#YOPIOleather■サイズ：本体 / W/94mm H/140mm D/30mm■仕様：カードホルダーx8枚、小銭入れx1、ポケットx1、札入れx1ビルフォードより収納力があり、ウォレットほど嵩張らない、ポケットインでスマートに使用できる美しきベストサイズ。ビルフォード。素材をシンプルに活かすことも、チェーン・タイプにカスタムすることも可能なスタンダードモデルです。本製品は爬虫類の中でも最も高級な皮革であるクロコダイルを使用しています。熟練の職人によりウロコの一枚に至るまで、手染めのハーフグレンジング仕上げを行っています。使い込まれたときに通常のワニ製品にない、鈍く、深く艶やかに変化していきます。■注意点★革の表面にしみ、汚れがつき易く、濃色のものは顕著な色落ちが見られ、淡色のものには衣類等の色が移りますので、取り扱いにご注意下さい。※仕様等の詳細は改善され予告なく変更する場合がございます。イメージ画像にデニムなども写っていますが衣類は付属されません。財布形···二つ折りカラー···ホワイト

商品の情報

ブランドファニー
商品の状態新品、未使用

【タイムセール！】 定価82170円　FUNNY ファニー　ホーンバック　クロコダイル 折り財布

36分钟前

【タイムセール！】 定価82170円　FUNNY ファニー　ホーンバック　クロコダイル 折り財布

¥65,736 ¥35,497

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b1dac2b7

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b1dac2b7
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ホーンバック・クロコダイル 限定色✨１点入荷しました

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