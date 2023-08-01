【タイムセール！】 定価82170円　FUNNY ファニー　ホーンバック　クロコダイル 折り財布

■品名：

新品 FENDI 7M0169 AJF8 F1IK2 メンズ 二つ折り財布

サンセット・ビルフォード

DIESEL ディーゼル 折り財布 レッド 2つセット



[新品]OAMC 折り財布 カードケース セット jil sander 白

■素材：

Jean Paul GAULTIER 2つ折り財布キーチェーン付 メタルプレート

外装：ナチュラル【NATURAL】/クロコダイル

バレンシアガ 財布 二つ折り 未使用品

内装：ナチュラル【NATURAL】/牛皮革

ルイヴィトン ポルトフォイユ・マルコNM モノグラム エクリプス 財布

内装：ブラック【BLACK】/牛皮革

ダンヒル dunhill 財布 ベージュ オリーブ



BAOBAO 未使用 新品 財布 小銭入れ マット ブラック イッセイミヤケ



GUCCI キングスネーク 二つ折り財布

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Givenchyの二つ折財布

■サイズ：

MBハイエンドイタリアンレザー・コンパクトウォレット by Mastrotto

本体 / W/94mm H/140mm D/30mm

CELINE バイフォールドウォレット / グレインドカーフスキン



【ICタグ】 ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユ マルコ

■仕様：

週末値下げ ソメスサドル レザー 長財布 クロコ型押し ダブルフェイス ブラック

カードホルダーx8枚、小銭入れx1、ポケットx1、札入れx1

PORTER tanker 財布 黒



ワイルドスワンズ ENO コードバン ネイビー

ビルフォードより収納力があり、ウォレットほど嵩張らない、ポケットインでスマートに使用できる美しきベストサイズ。

OAMC 財布



BILL WALL LEATHER ビルウォールレザー コインケース

ビルフォード。素材をシンプルに活かすことも、チェーン・タイプにカスタムすることも可能なスタンダードモデルです。

ルードギャラリー レザー ミディアム ウォレット 財布



サンローランのチェーンウォレット

本製品は爬虫類の中でも最も高級な皮革であるクロコダイルを使用しています。

WILDSWANS PALM パーム V2 コンパクトウォレット 二つ折り財布

熟練の職人によりウロコの一枚に至るまで、手染めのハーフグレンジング仕上げを行っています。使い込まれたときに通常のワニ製品にない、鈍く、深く艶やかに変化していきます。

【あつ様専用】 ドルチェ＆ガッバーナ マネークリップ 総柄 レザー 折り財布



GGスプリーム GUCCI 2つ折り財布 小銭入れなし



【新品未使用】BURBERRY バーバリーブラックレーベル 財布



最終お値下げ Paul Smith ポールスミス 二つ折り財布 ストライプ



LOUISVUITTONルイヴィトン コインカードホルダー モノグラム リバース

■注意点

ガンゾ シェルコードバン2 小銭入れ付き二つ折り財布 バーガンディ

★革の表面にしみ、汚れがつき易く、濃色のものは顕著な色落ちが見られ、淡色のものには

新品Masion Margiela メゾンマルジェラ カードウォレット定期入れ

衣類等の色が移りますので、取り扱いにご注意下さい。※仕様等の詳細は改善され予告なく変更する場合がございます。

【早い者勝ち】コムデギャルソン L字ウォレット＋ミニポーチ



定価82170円 FUNNY ファニー ホーンバック クロコダイル

イメージ画像にデニムなども写っていますが

おまとめdiesel財布2点 両方箱付き

衣類は付属されません。

ワイルドスワンズ WILDSWANS ウイングス WINGS



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財布形···二つ折り

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カラー···ホワイト

商品の情報 ブランド ファニー 商品の状態 新品、未使用

■品名：サンセット・ビルフォード■素材：外装：ナチュラル【NATURAL】/クロコダイル内装：ナチュラル【NATURAL】/牛皮革内装：ブラック【BLACK】/牛皮革他のレザーアイテムはコチラ#YOPIOleather■サイズ：本体 / W/94mm H/140mm D/30mm■仕様：カードホルダーx8枚、小銭入れx1、ポケットx1、札入れx1ビルフォードより収納力があり、ウォレットほど嵩張らない、ポケットインでスマートに使用できる美しきベストサイズ。ビルフォード。素材をシンプルに活かすことも、チェーン・タイプにカスタムすることも可能なスタンダードモデルです。本製品は爬虫類の中でも最も高級な皮革であるクロコダイルを使用しています。熟練の職人によりウロコの一枚に至るまで、手染めのハーフグレンジング仕上げを行っています。使い込まれたときに通常のワニ製品にない、鈍く、深く艶やかに変化していきます。■注意点★革の表面にしみ、汚れがつき易く、濃色のものは顕著な色落ちが見られ、淡色のものには衣類等の色が移りますので、取り扱いにご注意下さい。※仕様等の詳細は改善され予告なく変更する場合がございます。イメージ画像にデニムなども写っていますが衣類は付属されません。財布形···二つ折りカラー···ホワイト

商品の情報 ブランド ファニー 商品の状態 新品、未使用

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