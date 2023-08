独特な店 〈A.P.C.〉半袖Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

A.P.C. 刺繍入りポケット付Tシャツ

・カラー ブラック

・サイズ L

(身幅約52cm、袖丈約21.5cm、肩幅約44cm、着丈約68cm)

※素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。

数回着用しましたが、

目立つ汚れ、色あせ、ほつれはありません。

袖丈 半袖

ネック クルーネック

季節 春、夏、秋

↓その他の古着商品はこちら↓

#youの古着まとめ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アーペーセー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

