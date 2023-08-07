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独特な店 〈A.P.C.〉半袖Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

A.P.C. 刺繍入りポケット付Tシャツ
新品 Jil Sander Tシャツ パックT ブラック L

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・カラー　ブラック
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・サイズ　L
17aw Supreme × AKIRA Pill tee
（身幅約52cm、袖丈約21.5cm、肩幅約44cm、着丈約68cm）
ENNOY 3PACK T-SHIRTS (BLACK) サイズXL 新品未使用
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袖丈　半袖
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ネック　クルーネック
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季節　春、夏、秋
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商品の情報

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ブランドアーペーセー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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A.P.C. 刺繍入りポケット付Tシャツ・カラー　ブラック・サイズ　L（身幅約52cm、袖丈約21.5cm、肩幅約44cm、着丈約68cm）　※素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。数回着用しましたが、目立つ汚れ、色あせ、ほつれはありません。袖丈　半袖ネック　クルーネック季節　春、夏、秋↓その他の古着商品はこちら↓#youの古着まとめ

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商品のサイズL
ブランドアーペーセー
商品の状態目立った傷や汚れなし

独特な店 〈A.P.C.〉半袖Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

51分钟前

独特な店 〈A.P.C.〉半袖Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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