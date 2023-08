【国内在庫】 【新品未使用】FLOORPACK Flex フロアパックフレックス リュック/バックパック

FLOORPACK Flex

FLOORPACK Flex新品、未使用dripが手がけた新型のバックパックです。4月中出品予定。それ以降は出品を取り下げ、自身で使用しようと思います。クラファンで支援したものの、他のバッグを購入してしまったので出品します。カラー ブラック容量 14Lサイズ 高さ440×幅300×奥行き150mm重量 1010g素材 ナイロン、牛革よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

